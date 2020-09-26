Катастрофа Ан-26: з'явилися перші кадри з карети швидкої допомоги
У мережі з'явилося відео перших хвилин із карети швидкої допомоги, яка приїхала на місце падіння військового літака Ан-26 у Чугуєві Харківської області.
Кадри опублікував телеґрам-канал "Кримінальна Україна".
На відео чутно, як хтось говорить, звертаючись до медиків: "Рятуйте людей швидше".
Усього в катастрофі загинуло 26 осіб. 25 осіб померли на місці, один курсант помер у лікарні, ще один вижив. Раніше з'явилося відео з камери спостереження в Чугуєві, на якому видно момент падіння Ан-26 і вибух літака.
Служба безпеки України зробила щохвилинний розбір аварії Ан-26:
18:50 – старт навчального польоту. Закінчення планувалося на 22:50.
20:38 – командир доповів про відмову лівого двигуна.
20:40 – запит на посадку.
20:45 – авіакатастрофа.
Там запевнили, що всі польоти виконував командир. Курсанти в керуванні літаком не брали участі.
Нагадаємо, що міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак Ан-26 ЗСУ, найімоврніше, зачепився крилом за землю. Льотчик-випробувач держпідприємства "Антонов" Сергій Тарасюк спростував одну з версій катастрофи, що нібито в Ан-26 відмовив один двигун і він через це впав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
авіакатастрофа з літаком ЗСУ Ан-26 трапилася приблизно о 20:45 в п'ятницю, 25 вересня. Літак розбився під час заходу на посадку.
Спочатку повідомлялося, що на борту було 28 осіб, проте в ДСНС уточнили, що 27 – курсанта Олександра Харченка до польоту не допустили останньої миті.
У мережі поширили список з іменами екіпажу літака ЗСУ Ан-26 і курсантів, які були на борту.