Карпати "лисіють": в мережі показали масштаби вирубки з висоти пташиного польоту

В інтернеті з'явилися фото, на яких зафіксовані катастрофічні масштаби незаконної вирубки лісів в українських Карпатах.

Відзначається, що всього за рік її обсяги зросли в сім разів і досягли майже 120 тисяч кубометрів. Світлини опублікували на сторінці Dronarium Україна у Facebook і присвятили їх Всесвітньому дню боротьби з опустелюванням і засухою, який відзначався 17 червня.

Ліси Карпат буквально "лисіють"

Масштаби вирубки в Карпатських горах

За рік обсяги вирубки виросли в сім разів

"Наші Карпати, ну, як наші – номінально. Карпати давно вже освоюють заповзятливі шлунки без страху і совісті. Карпати, які лисіють з неймовірною швидкістю. Як виглядають лисі Карпати? Будь ласка, насолоджуйтеся", – написали в підписі до фотофіксації злочинів.

Українські Карпати

В горах утворилися величезні просіки

Катастрофічна ситуація з вирубкою лісу в Карпатах

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські активісти та екологи заявили, що працівники держлісництв і "чорні лісоруби", прикриваючись документами на вирубку сухостою, знищують здорові ліси Карпат. Це може призвести до справжнього екологічного лиха.