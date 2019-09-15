"Карателі-х*ятелі!" Соколова висміяла нові фейки "ДНР" про ЗСУ

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичні фейки терористів "ДНР" про захисників України, які нібито займаються мародерством на Донбасі й відправляють додому "Новою поштою" навіть ковані ворота.

Кумедний тролінг окупантам вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У "ДНР" вперто не дотримуються режиму тиші і продовжують нас бомбити довбой*бами, начиненими запальними історіями про "звірства карателів", – прокоментувала вона домисли неадекватних бойовиків.

Після цього журналістка запропонувала жартівливі слогани для компанії, які базуються на фейках російських окупантів Донбасу.

"Нова пошта" України – доставимо донбаські ворота за ціною праски! "Нова пошта" України – доставимо все, навіть насолоду Нелі Штепі! Ну, чого там розмінюватися на дрібниці – ми "Новою поштою" танкові дивізії перекидаємо! Приходить генералу повідомлення – 200 тисяч танків вже у відділенні №8 у Комінтерново. Прийшов, галочку поставив, оглядати не став, взяв в коробку і пішов в бій. Приходить в бій, відкриває коробку, а там замість танків – ДНРівський п*здіж в пінопласті", – сміється телеведуча.

Яніна Соколова

Продовжуючи стібатися над бурхливою фантазією терористів, вона пожартувала, що СБУ спільно з "Новою поштою" навіть нібито готують спільну секретну операцію.

"У Донецьку відкривається секретне відділення, і весь Донецьк відправляється в Тернопільську область післяплатою. Оціночна вартість – сльоза Губарєва. Адже щастя всіх донеччан не варте однієї сльозинки Губарєва", – підколола посіпак російських окупантів Соколова.

Крім того, вона звернула увагу на ще одне дике вкидання терористів про те, що на передовій у лавах ЗСУ нібито воюють "найманці", яких насильно вантажать в автобуси біля заводу "Азовсталь" в Маріуполі і змушують брати участь в ООС.

Телеведуча зазначила, що поява таких фейків в інформаційному просторі може свідчити про те, що Росія готує населення тимчасово окупованих територій до чергового загострення.

"Вам ця хрінь нічого не нагадує? Знову з'явилися зомбі, раби і клаптик землі, американські найманці, тепер ось листоноші-мародери і насильницький призов на передову, карателі-х*ятелі й хунта-х*юнта. Всі історії в кращих традиціях 2014 року. Вас знову готують до чогось поганого. Щоб ви потім не дивувалися, побачивши, "Нону", яка дрейфує вулицями, і залпи "Градів" з житлових масивів. Якщо не хочете цього – запам'ятайте перший закон балістики – швидше іскри порох підпалює тільки пульт від телевізора", – застерегла жителів Донбасу Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова гостро відповіла терористичній "ДНР" на безглуздий фейк про зомбі у лавах ЗСУ, в яких людей перетворюють спеціальними ліками.

Нагадаємо, терористи "ДНР" відзначилися черговим маразматичним фейком про воїнів Збройних сил України. Вони заявили, що їх нібито спеціально накачують спеціальними препаратами, які роблять солдатів безсмертними на полі бою. Це, за їхньою версією, робиться для збереження органів після біологічної смерті в інтересах чорних трансплантологів.

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