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18 квітня • оновлено в 11:05
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Кандидат на пост командувача ССО здав росіянам село на Донбасі – Бутусов

7.8т
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Призначення полковника Олександр Доманського командувачем Силами спеціальних операцій буде грубою помилкою військово-політичного керівництва України.

Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook. Він уточнив, що ця людина несе відповідальність за здачу села Логвинове (біля Дебальцевого) в Донецькій області.

Кандидат на пост командувача ССО здав росіянам село на Донбасі – Бутусов

avdeevka.city

"Це рішення буде грубою помилкою військово-політичного керівництва України, яка показує недооцінку значення Сил спеціальних операцій в сучасній війні. Про що хотілося б застерегти, поки не пізно. Чинний командувач ССО ВСУ Ігор Луньов вже повідомлений про плановану заміну. На жаль, ніяких якісних змін в результаті заміни не відбудеться, а навпаки, буде розчарування, деморалізація і продовження відтоку кадрів", – підкреслив він.

За словами Бутусова, командирські навички Доманського, коли той був начальником штабу сектора "С" під час антитерористичної операції, викликають багато питань.

"Саме командування сектора "С" 8 лютого 2015 року віддало наказ підрозділам 1-го батальйону 30-ї механізованої бригади і самохідно-артилерійській батареї 128-ї гірсько-піхотної бригади залишити ключове в оперативному відношенні село Логвинове на трасі Дебальцеве-Новолуганське. І вранці 9 лютого в порожнє село без бою заїхав взвод противника з одним танком, і таким чином, війська сектора "С" потрапили в оперативне оточення", – пояснив журналіст.

Він додав, що Олександр Доманський і командувач сектором "С" Леонід Климчук знали про захід противника в Логвинове, але нічого не зробили. "В результаті 25 українських військовослужбовців, включаючи офіцерів Генштабу, які нічого не підозрювали, заїхали в Логвинове і були розстріляні на місці", – розповів Бутусов.

Журналіст переконаний, що якщо Доманського призначать на посаду, то ССО покине ряд досвідчених бійців.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Доманський був звільнений із ЗСУ після корупційних скандалів і трагічної загибелі курсантів в 169-му Навчальному центрі Сухопутних військ "Десна", де він був заступником начальника.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Війна на Донбасі
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Україна
Теги
Сили спеціальних операцій ЗС України Збройні сили України
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
этож Бутусов-глава помойки Цензор.нет,соратник застрелившейся "говорящей каски"
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ничего удивительного! зеленский предатель
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Петров Сергей
Петров Сергей
Турчинов сдал Крым, и что?
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