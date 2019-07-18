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Канал Медведчука екстрено перевірять через "телеміст" із Росією

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Національна рада з питань теле- і радіомовлення проведе позапланову перевірку українського телеканалу NewsOne, який збирався провести телеміст із російським пропагандистським каналом.

Вона пройде з 24 по 27 липня, повідомили на сайті Нацради. Уточнюється, що моніторинг відбуватиметься за місцем розташування ліцензіата, яке вказане у ліцензії мовлення.

"Просимо забезпечити умови для проведення перевірки та заздалегідь підготувати документи та їхні копії, необхідні для долучення до матеріалів перевірки", – звернулися у повідомленні до телеканалу.

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Канал Медведчука екстрено перевірять через "телеміст" із Росією

Логотип студії

NewsOne анонсував телеміст під назвою "Треба поговорити" на 12 липня, чим викликав хвилю протестів українців.

Як відомо, цей телеканал пов'язують із проросійським політиком і кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Як писав OBOZREVATEL, після громадського резонансу телеканал повідомив про скасування телемосту. Згідно із заявою, це рішення ухвалене "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

Президент України Володимир Зеленський засудив ідею телемосту і закликав українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації.

Також у Києві відбувся мітинг біля будівлі телеканалу NewsOne. В акції брали участь близько сотні осіб. Деякі учасники підпалили фаєри і димові шашки, були чутні вибухи піротехніки.

Нацрада на позачерговому засіданні ухвалила почати перевірку телеканалу NewsOne на предмет державної зради.

В результаті так званий телеміст відбувся лише у студії російського каналу, однак там засвітилися деякі українські артисти.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Телемост с Россией не нарушал ни одного закона, обвинения в госизмене и финансировании терроризма это бред свидомой кобылы .А называется это всё борьба с инакомыслием
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
вот она свобода слова по Украински.
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