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"Його здала дружина!" Опубліковані нові докази вторгнення Путіна в Україну

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У мережі опублікували нові докази перебування російських військових під час окупації Криму в 2014 році.

Так, волонтери InformNapalm оприлюднили дані російського військового 76-го ремонтно-відновлювального батальйону Дмитра Ткаленка, який брав участь в операції захоплення Криму.

Дмитро Віталійович Ткаленко перебував на службі в/ч 23286, пункт постійної дислокації батальйону – російське місто Слов'янськ-на-Кубані, яке входить до складу 99-ої бригади МТЗ, в/ч 72153, ППД бригади — місто Майкоп.

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Фотографії про перебування росіянина в Криму в мережу виклала його дружина — Олеся Ткаленко (Хорошева). У лютому 2017 року вона в своєму профілі соцмережі "ВКонтакте" опублікувала фото медалі "За повернення Криму" і нагородне посвідчення до неї. Згодом ці знімки дівчина з альбому видалила.

У нагородному посвідченні вказаний номер військової частини, де служив (судячи з петлиць на формі, зв'язківцем) рядовий Ткаленко — в/ч 72153. Це 99-та бригада матеріально-технічного забезпечення. Посвідчення до медалі підписав полковник Ігор Анатолійович Єгоров, який станом на 2014 рік був командиром 99-ої обр МТЗ.

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Також у мережі є фото, які доводять, що Ткаленко був у Слов'янську-на-Кубані. Так, його впізнали на груповий фотографії в профілі товариша по службі Юрія Шангіна.

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

У Шангіна є фото, на якому військовослужбовці перебувають у розташуванні військової частини. На стіні висить стенд, де бачимо напис: "Слов'янськ-на-Кубані". Також на столі стоїть коробка з-під піци з назвою закладу та номером телефону. Це телефон піцерії "Фараон" у Слов'янську-на-Кубані.

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Крім того, Дмитро теж у соцмережах опублікував фото з батьком Віталієм Ткаленком, де вони обидва стоять зі зброєю у військовій формі. Підпис під фото говорить: "Я із батьком у Криму".

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні

Докази перебування солдат РФ в Україні

informnapalm.org

Дмитро Ткаленко

Дмитро Ткаленко

informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зажадала від України компенсацію за Крим.

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Місце
Україна
Тег
Крим
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Питон Каа
Питон Каа
Погодите, бандерлоги. Чего вы там про Ткаленко пишете? А Путин то здесь при чем? Его то на этих фотках нету.
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Колесников Андрей
Колесников Андрей
Питон Каа, "нету"? Конечно его нет, я его уже убил! Все, иди вешайся!
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