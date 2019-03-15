"Його здала дружина!" Опубліковані нові докази вторгнення Путіна в Україну

У мережі опублікували нові докази перебування російських військових під час окупації Криму в 2014 році.

Так, волонтери InformNapalm оприлюднили дані російського військового 76-го ремонтно-відновлювального батальйону Дмитра Ткаленка, який брав участь в операції захоплення Криму.

Дмитро Віталійович Ткаленко перебував на службі в/ч 23286, пункт постійної дислокації батальйону – російське місто Слов'янськ-на-Кубані, яке входить до складу 99-ої бригади МТЗ, в/ч 72153, ППД бригади — місто Майкоп.

Фотографії про перебування росіянина в Криму в мережу виклала його дружина — Олеся Ткаленко (Хорошева). У лютому 2017 року вона в своєму профілі соцмережі "ВКонтакте" опублікувала фото медалі "За повернення Криму" і нагородне посвідчення до неї. Згодом ці знімки дівчина з альбому видалила.

У нагородному посвідченні вказаний номер військової частини, де служив (судячи з петлиць на формі, зв'язківцем) рядовий Ткаленко — в/ч 72153. Це 99-та бригада матеріально-технічного забезпечення. Посвідчення до медалі підписав полковник Ігор Анатолійович Єгоров, який станом на 2014 рік був командиром 99-ої обр МТЗ.

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Також у мережі є фото, які доводять, що Ткаленко був у Слов'янську-на-Кубані. Так, його впізнали на груповий фотографії в профілі товариша по службі Юрія Шангіна.

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

У Шангіна є фото, на якому військовослужбовці перебувають у розташуванні військової частини. На стіні висить стенд, де бачимо напис: "Слов'янськ-на-Кубані". Також на столі стоїть коробка з-під піци з назвою закладу та номером телефону. Це телефон піцерії "Фараон" у Слов'янську-на-Кубані.

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Крім того, Дмитро теж у соцмережах опублікував фото з батьком Віталієм Ткаленком, де вони обидва стоять зі зброєю у військовій формі. Підпис під фото говорить: "Я із батьком у Криму".

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Докази перебування солдат РФ в Україні informnapalm.org

Дмитро Ткаленко informnapalm.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія зажадала від України компенсацію за Крим.

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