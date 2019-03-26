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Із танками в Києві: в Росії пригрозили Україні поступовою окупацією

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Старший науковий співробітник Інституту російської історії Андрій Марчуков заявив, що Росія повинна зосередитися навколо "повернення" собі всієї України частинами.

За його словами, почати потрібно з тих регіонів, населення яких нібито найбільше цього чекає, повідомляє пропагандистський ресурс, посилаючись на його виступ на прес-конференції у Москві (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Російські танки

Російські танки

Корреспондент.net

"Коли говорять: "Нам потрібна вся Україна" — це означає, що нічого не буде зроблено і нічого не потрібно. Тому що є українська нація, є мільйони людей, які в цьому переконані, як би ми до цього не ставилися. Але це їхня зброя, і нам треба вміти нею боротися. І якщо вони виходять на ковзанах і з ключками, а у нас виходять з футбольним м'ячем на крижаний майданчик, то, звісно, перемогти не можна. Тільки частинами, як відбулося з Кримом, як живе і сподівається Донбас, який уже п'ять років у стані війни. Тільки частинами ті, хто хоче, хто відчуває себе росіянами, для кого Росія — матінка, а Україна — мачуха, ті повинні стати частиною Росії", — сказав пропагандист.

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Його підтримав і скандальний журналіст Олександр Чаленко, який втік із Києва у 2014 році й почав працювати на кремлівських пропагандистів. Він взагалі замарив каяттям українців за протистояння агресору при появі російських військ в українських містах.

"Я вас запевняю — в Києві будуть стояти російські танки, ви через п'ять років не знайдете жодної людини, яка б сказала, що вона брала участь у Євромайдані. І коли ви покажете їй фотографію, де вона стоїть із транспарантом "Хто не скаче — той москаль", вона відповість: "Ви мене неправильно зрозуміли. Так, стояв. Але в Євромайдані не брав участі", — самовпевнено висловився посіпака окупантів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський пропагандист Олексій Ситников заявив, що найближчим часом у західній Україні нібито повториться сценарій терористичних "Л/ДНР". Він додав, що в умовах наростання невдоволення тим, що відбувається в країні, населення західної України нібито може зажадати відділення і самостійності за аналогією з розвалом СРСР.

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Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфлікт
Місце
Росія
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно. Пора уже освобождать Украину от коричневой чумы!
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