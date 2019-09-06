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8 вересня • оновлено в 11:48
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"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

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У мережі опублікували фото російського РПГ з цинічним написом "З Росії з любов'ю". Його знайшли воїни Збройних сил України у серпні 2014 року в районі окупованого Лутугиного на Луганщині.

Красномовне фото з'явилося на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим". Автори допису нагадали, що саме в ті дні йшли запеклі бої за Луганський аеропорт – російські окупанти били по ньому і його захисниках з важкого озброєння, зокрема, танків, "Градів" і "Тюльпанів".

Російський РПГ на Донбасі

Російський РПГ на Донбасі

Анатолій Прошин

"Російське "з любов'ю" на Донбасі вбило понад 4000 (і скалічило десятки тисяч) українських військових, зруйнувало будівлі і долі, зробило сиротами та вдовами, забрало синів і дочок, навчило нас ненавидіти і відстоювати своє навіть ціною власного життя. Це "з любов'ю" триває шостий рік", – проникливо відзначили волонтери.

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Пост глибоко зачепив українців, і вони залишили під ним безліч коментарів, в яких поділилися особистим болем від війни.

"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український волонтер, дім якого залишився на окупованому Росією Донбасі, зворушив українців спогадами про найтрагічніші дні війни у 2014 році. Він розповів про виїзд зі зруйнованого регіону і про те, на що окупанти перетворили життя людей на захоплених територіях.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
повернись живим
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
На заборе написано буй,а присмотришься дрова,к чему этот высер?Мало ли кто че пишет и говорит,ваш депутат вон предлагает ракеты с камушками на Москву пускать,и че?Тоже пишите на ракетах хорошие слова,в обратку полетят может даже со стихами,народ у нас добрый,с русской поэтической душой.
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Исаев Максим
Исаев Максим
Звиняйте, хлопчикы, а у ВеСеУ Калашниковы и РПГ исключительно украинского производства, не? Может, СУшки или танки украинские...?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А "детям Донбасса" убило больше 200 детей. О них cволонтеры вспомнили?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Кристина Стефанова, ты что, для них это харам, им нельзя об этом упоминать, как и многое другое.
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