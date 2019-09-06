"Із Росії з любов'ю": спливло знакове фото з доказом агресії Кремля на Донбасі

У мережі опублікували фото російського РПГ з цинічним написом "З Росії з любов'ю". Його знайшли воїни Збройних сил України у серпні 2014 року в районі окупованого Лутугиного на Луганщині.
Красномовне фото з'явилося на офіційній сторінці волонтерського фонду "Повернись живим". Автори допису нагадали, що саме в ті дні йшли запеклі бої за Луганський аеропорт – російські окупанти били по ньому і його захисниках з важкого озброєння, зокрема, танків, "Градів" і "Тюльпанів".
Російський РПГ на Донбасі
Анатолій Прошин
"Російське "з любов'ю" на Донбасі вбило понад 4000 (і скалічило десятки тисяч) українських військових, зруйнувало будівлі і долі, зробило сиротами та вдовами, забрало синів і дочок, навчило нас ненавидіти і відстоювати своє навіть ціною власного життя. Це "з любов'ю" триває шостий рік", – проникливо відзначили волонтери.
Пост глибоко зачепив українців, і вони залишили під ним безліч коментарів, в яких поділилися особистим болем від війни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український волонтер, дім якого залишився на окупованому Росією Донбасі, зворушив українців спогадами про найтрагічніші дні війни у 2014 році. Він розповів про виїзд зі зруйнованого регіону і про те, на що окупанти перетворили життя людей на захоплених територіях.
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