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16 січня • оновлено в 18:50
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Із "Л/ДНР" масово тікають призовники: терористи оголосили на них "полювання"

1.9т
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Із терористичних "Л/ДНР" почали масово тікати чоловіки призовного віку через активізацію пропаганди вступу в "армію республіки".

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони у четвер, 16 січня (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Так, за даними Головного управління розвідки Міноборони, російське окупаційне командування з початку 2020 року року активізувало призовну кампанію на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях. До агітаційних заходів залучені всі місцеві ЗМІ ресурси (телебачення, періодичні друковані видання, соціальні мережі і т.д.).

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Із "Л/ДНР" тікають призовники через "полювання" терористів

Із "Л/ДНР" тікають призовники через "полювання" терористів

gazeta.ru

"Російські пропагандисти для мотивації чоловіків призовного віку проходити військову службу в складі з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК обіцяють їм нібито високе фінансове забезпечення. При цьому, замовчується посилення вимог до особового складу в підрозділах окупантів і введення нових видів покарань, в т. ч. істотного зниження розмірів щомісячних грошових виплат за найменші порушення", – додали в розвідці.

Разом із тим, незважаючи на агітацію окупантів, більшість потенційних призовників намагаються уникнути призову і виїхати для пошуку роботи за межі тимчасово окупованій території.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше звільнений із полону "ДНР" український військовий Богдан Пантюшенко розповів, що в окупованому Росією Донецьку люди не підтримують "русскій мір" і чекають повернення в Україну.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
пропаганда ДНР Новини Донбасу Донбас
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филя филя
филя филя
ну правильно. это только упоротые хотят воевать. правда только на диване)))
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1
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Livesey David
Livesey David
Из "Л/ДНP" массово бeгут пpизывники, поэтому на yкРyине ввели призыв с 18 лет. ))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Livesey David, постоянно порешь какую-то дичь.
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
ЯКА СВИДОМАЯ ХРЕНЬ!!!
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4
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Андрущенко Владимир, сиди на бутылке ровно,не кукарекай.
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