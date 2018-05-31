Ісус у четвертому втіленні: в Україні виявилася небезпечна секта

У Рівному діє незареєстрована офіційно секта "Коло слухачів", лідер якої називає себе Ісусом Христом.

При цьому він вимагає від адептів гроші і забороняє медикаментозне лікування. Як пишуть "Факти", через неї розпадаються сім'ї, а успішні бізнесмени стають банкрутами, розповіли колишні учасники секти.

"На лекціях проповідник Петро О. називав себе Ісусом Христом у четвертому втіленні. За кілька років все моє майно - земля, автомобіль, будинки, квартира - стали власністю його родини. Коли я відмовився його фінансувати, дружина пішла від мене і забрала дітей. Вона вважає: все, що ми заробили за двадцять років, належить О., оскільки він - син Божий. Лекції проходили в поліклініці у присутності заступника головлікаря, його родичів і ряду відомих у місті людей, - розповів на прес-конференції Анатолій Ясковець, у минулому успішний бізнесмен, що втратив за чотири роки участі в секті все.

Відзначається, що в секті - близько ста груп, у які входять по кілька людей. Петро О. нібито називає православ'я шкідливою ​​вигадкою, а гроші, золото - злом, тому все золото треба віддавати йому.

Так, проводилися обряди знищення Путіна, а також "яхів и руських в Україні".

Нечистю також вважається медицина. А всі, крім його послідовників ( "плюсів"), у тому числі і родичі сектантів, які не підтримують їх вчення, вважаються "мінусами" - різновидом нечисті, з якою треба перервати всі стосунки.

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