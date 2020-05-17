Головна Новини
18 травня • оновлено в 02:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Іран притягнуть до відповідальності в ООН: в МЗС заговорили про міжнародний суд щодо літака МАУ

4.3т
Читати матеріал російською

Україна готова звернутися до Міжнародного суду ООН, якщо Іран не буде сприяти розслідуванню катастрофи з Boeing 737 авіакомпанії МАУ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, зазначивши, що Іран, згідно з міжнародними конвенціями, зобов'язаний забезпечити негайну або розшифровку зазначених чорних ящиків, або передачу їх іншій, третій державі.

"Якщо переговори зайдуть у глухий кут, то ми будемо змушені звертатися до міжнародних арбітражів, зокрема Міжнародного суду ООН. Мова йде не тільки про Україну, а про єдиний фронт держав Канади, Великобританії, Швеції, Афганістану і України", – розповів дипломат.

Він зазначив, що можливість провести незалежну експертизу є у Франції, цей варіант вже "відпрацьований".

"Тепер ми розраховуємо, що іранська сторона виконає свої міжнародні зобов'язання і буде співпрацювати з іншими країнами, громадяни яких постраждали під час катастрофи", – додав Єнін.

Україна пригрозила Ірану через розслідування катастрофи з Boeing 737

Україна пригрозила Ірану через розслідування катастрофи з Boeing 737

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна і сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати до суду за збитий Boeing МАУ.

Однак Україна буде діяти скоординовано зі своїми партнерами заради встановлення справедливості.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Євген Єнін
Місце
Іран
Тег
Міністерство закордонних справ України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги