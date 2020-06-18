Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки": названо умову
Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" збитого літака МАУ
Іран готовий направити Києву "чорні скриньки" збитого літака МАУ, якщо Україна зможе забезпечити технічні умови для їхнього розшифрування.
Як повідомляє The New York Times, про це заявив міністр доріг і міського розвитку Ірану Мохаммад Есламі. Він уточнив, що раніше Україні не вистачало технічних можливостей для розшифрування самописців. Зараз такі можливості з'явилися.
За словами міністра, "американці", можливо, надали Україні необхідне програмне забезпечення та документи для читання "чорних скриньок" авіалайнера 737-800, виготовленого американською компанією Boeing Co.
Розшифрування записів відбуватиметься в координації з Міжнародною організацією цивільної авіації ООН.
"Необхідна координація в такий спосіб, щоб читання "чорних скриньок" проводилося в Україні в присутності представників ІКАО", – сказав Есламі. І додав, що в разі недотримання умов Іран займеться цим у Франції.
Представник Тегерана підкреслив, що питання передання самописців є "технічним, а не політичним".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пасажирський літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", який прямував рейсом PS752 Тегеран – Київ, розбився 8 січня поблизу столиці Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Ніхто не вижив. Серед загиблих – 11 громадян України.
Вранці 11 січня Іран офіційно визнав, що літак МАУ був випадково збитий ракетою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
В Ірані спершу припускали, що "чорні скриньки" збитого літака передадуть для розшифрування до Франції. Потім не виключили, що відправлять їх до України.
Але 19 січня глава іранської комісії з розслідування авіаційних подій Організації цивільної авіації країни Хасан Резаіфар заявив, що іранські фахівці спробують розшифрувати самописці самостійно.
Іран хоче, щоб Україна підписала меморандум про взаєморозуміння, згідно з яким наша країна та сім'ї загиблих відмовилися б від права подавати в суд за збитий Boeing МАУ.
Але потім в Тегерані пообіцяли виплатити гроші сім'ям загиблих в катастрофі українського літака, який збили над Тегераном, для того щоб назавжди закрити питання про розслідування.
Заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін повідомив, що заяви іранської сторони про нібито завершення розслідування катастрофи літака МАУ не підтверджені жодними документами.
В червні 2020 року Іран заявив про рішення передати до Франції "чорні скриньки" зі збитого в небі над Тегераном Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України".