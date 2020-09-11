Кравчук пояснив причину діалогу з ватажками "Л/ДНР"

Вести переговори з представниками "Л/ДНР", у яких "руки не в крові", припустимо, однак не можна підписувати документів, які можуть нашкодити Україні.

Таку заяву зробив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук. Перший президент 11 вересня виступив в ефірі політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Трансляція велася на YouTube-каналі програми (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми можемо спілкуватися з людьми, у яких руки не в крові. Але головне – не підписувати документів, які можуть нашкодити Україні. Якщо ми таку формулу приймемо за основу, то це означає, що без спілкування не можна вирішувати будь-які питання руху вперед до миру, але документи не підписувати, тому що вони можуть завдати шкоди державі", – сказав Кравчук.

Він вважає, що силовий шлях звільнення Донбасу "не приведе до успіху".

"Або ми будемо спілкуватися і знаходити рішення, або ми скажемо "ні". І тоді є інший шлях – тільки силовий шлях, шляхом застосування зброї. Я вважаю, що Україна цим шляхом іти не може, оскільки цей шлях дуже складний, і він не приведе сьогодні до успіху", – сказав політик.

Кравчук додав, що ОБСЄ на умовах української сторони погодилася надати представника для спільної інспекції позицій ЗСУ поблизу н.п. Шуми в рамках одноразової дії.

"Ми не заперечуємо (проти спільного патрулювання) за однієї умови, якщо там буде представник ОБСЄ. В ОБСЄ з нами погодилися і сказали, що такого представника нададуть у рамках виключення, як одноразова дія, яка в майбутньому не буде повторюватися", – пояснив він.

До цього питання можна буде повернутися тільки після того, коли підкомісія ТКГ із безпеки проведе консультації, зазначив перший президент України.

"Вперше був присутній пан Козак – радник Путіна. Я був здивований. Він дуже енергійно в форматі ультиматуму сказав, що Україна врешті-решт повинна вирішити, чи вона буде виконувати Мінські домовленості, чи ні", – розповів Кравчук.

Він пояснив, що російська сторона звинуватила Україну в тому, що під час режиму тиші ЗСУ нібито вели інженерні зміцнення на позиціях. Кравчук наголосив, що ОБСЄ версії РФ заперечувала.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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