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13 січня • оновлено в 19:16
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Олександр Кітраль
Олександр Кітраль
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"Їм би жити!" Подробиці смертельної ДТП з родиною бізнесмена під Дніпром

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Страшна автокатастрофа з сім'єю підприємця в селищі Вишневе Дніпропетровської області шокувала місцевих жителів. Люди кажуть, що на дорозі з інтенсивним рухом, де трапилася аварія, подібної трагедії раніше не було.

Детальніше – в публікації OBOZREVATEL.

У ДТП загинули Сергій і Вікторія Кушніри, їхня 14-річна дочка Владислава і кума

У ДТП загинули Сергій і Вікторія Кушніри, їхня 14-річна дочка Владислава і кума

За даними поліції, ДТП трапилася через те, що водій Toyota Land Cruiser не впорався з керуванням на слизькій ділянці дороги. В результаті позашляховик злетів у ставок і затонув на глибині двох-трьох метрів. Водій і троє пасажирів загинули.

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Аварія трапилася в селищі Вишневе Дніпропетровської області Позашляховик з людьми злетів у ставок. Ніхто не вижив

Аварія трапилася в селищі Вишневе Дніпропетровської області

Позашляховик з людьми злетів у ставок. Ніхто не вижив

Голова Вишневської об'єднаної територіальної громади Тетяна Васильківська розповіла OBOZREVATEL, що аварія трапилася в 100-150 метрах від мосту.

"З нього і раніше злітали автомобілі, але подібної НП не було", – зазначила вона.

За її словами, за кермом позашляховика був 36-річний місцевий підприємець Сергій Кушнір. Разом з ним загинула його дружина Вікторія, 14-річна дочка Владислава і кума.

У селі кажуть, що бізнес Сергія пов'язаний із землею. Батько Сергія – Іван Кушнір – депутат селищної ради.

"Дуже хороша сім'я. Якщо громаді потрібна була допомога, підтримка, ніколи не відмовляли. Якщо треба було почистити сніг, залучали власну техніку... Їхня донечка Влада навчалася у школі. Це була добра, весела, чуйна дитина", – розповіла Тетяна.

Також вона додала, що сиротою залишився 4-річний син загиблих.

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Автомобіль злетів із дороги у ставок

Сусіди також відгукуються про родину дуже добре. "Нам всім важко повірити в те, що трапилося. Це були такі чудові люди, їм би жити і жити!" – кажуть місцеві мешканці.

Влада з молодшим братом

Влада з молодшим братом

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Львівській області вантажівка DAF збила 15-річного школяра Дениса Струка. Від отриманих травм хлопець помер на місці пригоди.

  • Також повідомлялося, що у Львові в результаті лобового зіткнення двох легкових автомобілів загинула 3-річна дівчинка. На момент зіткнення дитина була на руках у матері.

  • Загалом в Україні продовжує зростати кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Війна на дорогах Кримінал Ексклюзив
Місце
Україна Дніпро
Теги
Національна поліція України ДТП авто кримінал
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Комментарии на сайте не модерированы
Рябков Анатолій
Рябков Анатолій
Это страшная, жудкая трагедия, царство небесное им,скорбим
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