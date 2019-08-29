Пантеон героїв Іловайська: імена загиблих та зворушливі історії врятованих

Іловайськ. Назва цього невеличкого містечка неподалік від Донецька з серпня 2014-го назавжди нерозривно пов’язана з найкривавішою сторінкою Війни за Незалежність.
За офіційними даними, у боях за місто, в якому розташований стратегічно важливий залізничний вузол, полягли 366 українських воїнів. Кількість поранених сягнула 429 осіб. 158 військовослужбовців зникли безвісти. Майже 300 воїнів потрапили у полон.
Втім, за останніми даними, втрати України у боях за Іловайськ можуть бути ще більшими.
Однак Іловайськ– синонім не тільки величезного болю і незагойної рани українського народу. Це ще й свідчення неймовірного подвигу захисників України, вражаючої самопожертви та мужності.
У день пам’яті полеглих захисників України OBOZREVATEL пропонує згадати тих, хто віддав життя за Україну.
Фото: Павло Нетьосов
Точка відліку боїв за Іловайськ – 10 серпня 2014 року. Цього дня українські воїни розпочали операцію зі звільнення міста. Станом на 18-19 серпня Іловайськ майже повністю був наш. На той момент українському війську залишалися лічені кілометри до того, аби взяти Донецьк у кільце. А значить – закінчити війну.
Однак у плани Москви такий розвиток подій не входив. Саме тому Кремль пішов на відкрите вторгнення в Україну.
Упродовж 23-24 серпня на територію України зайшли 8 батальйонно-тактичних груп кадрових російських військових. За окремими даними, у ніч перед Днем Незалежності України, українсько-російський кордон перетнули 3,5 тисячі російських солдат, переодягнених в українську форму, 60 танків, 320 БМД (БМП), 60 гармат, 45 мінометів, 5 ПТРК.
Главком
А до українсько-російського кордону Росія стягла ще понад 45-тисячне військове угрупування.
Разом із місцевими бойовиками підсилене росіянами угрупування значно переважало українські сили. Так, перевага ворога становила:
за особовим складом – 1 до 18
за кількістю танків – 1 до 11
за бронетехнікою – 1 до 16
за артилерією – 1 до 15
за РСЗВ "Град" – 1 до 24
Бійці з добробатів, ЗСУ та МВС опинилися в оточенні.
Негайно розпочалися перемовини на найвищому військово-політичному рівні. Упродовж 26-28 серпня відбулося 12 телефонних розмов між начальником Генерального штабу ЗСУ Віктором Муженком і першим заступником начальника Генерального штабу ЗС РФ Миколою Богдановським.
Росія затягувала час.
Ракурс
Край важким перемовинам поклав особисто Володимир Путін, який запропонував українським воїнам вийти "зеленим коридором", склавши зброю. У той же час росіянио облаштовували вогневі позиції вздовж майбутнього маршруту виходу українців…
Вранці 29 серпня перші колони українських військових розпочали вихід із Іловайська. І замість "зеленого коридору" потрапили під масований обстріл російських військ. Беззбройних українських воїнів окупанти розстрілювали, наче в тирі. А очевидці тих подій – ті, кому пощастило вижити – згадують: вже після розстрілу маршрутом слідування української колони їздили російські військові – і дострілювали поранених українців…
За останніми даними, оприлюдненими Генштабом, у "коридорі смерті" 29 серпня загинули 129 воїнів, отримали поранення 18 осіб, зникли безвісти 22 бійців (доля 10 з них досі невідома), у полон потрапили 10 воїнів.
Врятуватися вдалося лиш тим, хто вирішив прориватися із оточення з боєм.
І вони назавжди запам’ятають те пекло, в яке їм довелося зазирнути в останні спекотні дні 2014-го.
Ті, хто вижив
"...Пам'ятаю соняхи, як вони мене били по яйцях. До нас заскочив якийсь молодий хлопець, мабуть, років 18. Він висів внизу, я схопив його за руку: "Малий, я буду тебе тримати, тільки тримайся". Бачу в його очах страх, і він кричить: "Що з нами буде?! Що з нами буде?" А я дивлюсь в сторону посадки, за 30-40 метрів, і вони х…чать прямо по нас. І я розумію, що йому кінець, але я нічого не можу зробити. І я сказав йому, що все буде добре, бачив, що він заспокоївся. Заспокоївся і одразу помер. У ці долі секунди я побачив, що він мені повірив..." – Олександр Півторацький, позивний "Пекар", "Дніпро-1" (документальний проект Afterilovaisk).
"...Наймолодшому пораненому, якого я знайшов під тілами загиблих, на вигляд було років 16. У нього знесло частину черепа, у рані виднілися звивини мозку, пульсуючі судини... Хлопець (пізніше дізнався, що його звуть Сашком) ледве дихав. Поклали його в мою бойову медичну машину "Жужу" і більше з кузова не діставали – боялися зайвий раз рухати... Коли я дивився на Сашкову рану, мене охоплював відчай. Розумів, що в тих умовах я як лікар нічим не можу йому допомогти. Навіть перебинтувати голову не наважувався. Зсунув би відломки черепа і тим лише погіршив би ситуацію. Ми тільки напували Сашка. Причому води у нас не б уло, тому змочували бинти своєю слиною, наливали кілька крапель коньяку і давали пораненому. Навіть не уявляєте, як я радів, коли згадав, що перед від’їздом в АТО заховав під сидінням пляшку алкоголю! Коли з сусіднього села вдалося привезти трохи води, мій побратим "Грек" напував Сашка з ложечки, як малюка. Я переконаний, що саме цим він і врятував солдата – не дав загинути від зневоднення. Коли ми вже вийшли з кільця, Сашка передали медикам мобільного госпіталю одним із перших", – Всеволод Стеблюк, позивний "Айболіт", начальник медслужби батальйону "Миротворець" (інтерв’ю "Фактам").
"...У мене була рація, через яку ми почули про плани прориватися з боєм. Тоді вже було зрозуміло, що нас просто так не випустять. Їхали з пів години більш-менш спокійно. На якомусь хуторі почалося. Було божевілля: з усіх сторін стріляють, а ми посеред поля. "Тарас" гнав по купинах з шаленою швидкістю, ми обігнали колону. Завдяки "Тарасу" ми проскочили, за нами вже все вибухало. У якийсь момент я відчула поранення в бік. Всі вибігли з машини, а я не могла встати. "Вітерець" за мною повернувся. Я жива завдяки йому. Машина вибухнула..." – Анна Ілющенкова, позивний "Мурка", батальйон "Донбас", (документальний проект Afterilovaisk).
"...Емоцій тоді як таких не було. Це вже потім, коли згадуєш, з’являються емоції: вибухають автомобілі, розлітаються частини тіла... Пригадую, як "Газель" горіла. Там наш боєць лежав. "Детройт" позивний. Застрягли посеред поля, чекали, що ось-ось "прийде" нам, але вискочили. Це життя. Люди сприймали це по-різному. Хто в ступор падав, хто – в паніку, хто – спокійно. Це природно. Не було такого, не існує в природі такого ідеалу, щоби всі, як герої, через поле соняшників побігли на росіян. Кожен намагався укріпитися, сховатися, піти від обстрілу. На місці уже укріпилися. Прийняли бій, наші хлопці почали й техніку палити, танки, БМД підбили. Пізніше росіяни зрозуміли, що близько краще не підходити, й почали нас на відстані кілометра з техніки розстрілювати..." – Олег Жаріков, позивний "Жора", батальйон "Донбас" (інтерв’ю "Радіо Свобода").
"...Дуже запам’ятався момент: перед нами їхали дві вантажівки – "УРАЛ" і "ГАЗон". "УРАЛ", що був зліва – пряме попадання чи то танка, чи то птура. Там десь осіб 20-30 було, машину розриває – вилітають тільки двоє з двадцяти. Цих двадцяти просто немає… І один перед нами прямо, перед машиною падає. Він встає весь у крові, і махає рукою. Перед нами ще одна машина вискакує, він залітає на неї – поїхали далі..." – Олександр Ванек, позивний "Лунатік", батальйон "Донбас" (документальний проект Afterilovaisk).
Втрати
Унаслідок боїв за Іловайськ підрозділи ЗСУ та МВС втратили:
загиблими – 366 воїнів
пораненими – 429 воїнів
зниклими безвісти – 158 воїнів
полоненими – 300 воїнів
Діалог
Довгий час до втрат України в боях за Іловайськ не включали добровольців. За останніми даними, оприлюдненими Генеральним штабом ЗСУ, загальні незворотні втрати нашої держави під Іловайськом можуть сягати 420 осіб – якщо врахувати, що втрати добробатів, згідно з даними колишнього НГШ Віктора Муженка, сягають 200 загиблих воїнів.
Крім того, у цю цифру не включені ті, хто помер від отриманих поранень у госпіталях.
Тільки втрати ЗСУ становлять 220 – загиблими, 44 – пораненими, 40 – зниклими безвісти. 13 військовослужбовців досі перебувають у полоні.
Водночас матеріальні втрати від знищеної у боях техніки становлять 298,3 млн гривень.
pravda.if.ua
Поіменний перелік полеглих героїв
Найповніший наразі перелік воїнів, котрі загинули за весь час Іловайської трагедії, налічує 350 імен.
Згадаймо кожного Героя, який віддав життя за Незалежність.
1. Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
2. Аксененко Олег Олександрович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
3. Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
4. Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
5. Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
6. Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014
7. Бадіченко Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
8. Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
9. Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
10. Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
11. Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
12. Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
13. Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
14. Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
15. Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
16. Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
17. Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014
18. Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
19. Березовий Микола Вікторович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
20. Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
21. Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
22. Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
23. Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
24. Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
25. Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014
26. Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
27. Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
28. Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
29. Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014
30. Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
31. Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
32. Брус Тарас Романович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
33. Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
34. Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
35. Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
36. Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
37. Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
38. Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
39. Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
40. Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
41. Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
42. Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
43. Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
44. Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
45. Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
46. Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
47. Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
48. Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
49. Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
50. Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
51. Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 30.08.2014
52. Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
53. Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
54. Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
55. Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
56. Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
57. Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
58. Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
59. Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
60. Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
61. Губа Яків Миколайович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
62. Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
63. Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
64. Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
65. Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
66. Дем'яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
67. Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
68. Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
69. Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
70. Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
71. Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
72. Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
73. Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
74. Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
75. Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
76. Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
77. Дремлюх В'ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
78. Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
79. Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
80. Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
81. Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
82. Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
83. Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
84. Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
85. Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
86. Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
87. Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
88. Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
89. Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014
90. Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
91. Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014
92. Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
93. Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
94. Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
95. Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
96. Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
97. Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014
98. Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
99. Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014
100. Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
101. Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
102. Ільїн Віталій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
103. Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
104. Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
105. Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014
106. Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
107. Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
108. Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
109. Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
110. Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" Загинув 03.09.2014
111. Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
112. Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
113. Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
114. Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
115. Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 24.08.2014
116. Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
117. Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014
118. Катрич В'ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
119. Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
120. Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
122. Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
123. Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
124. Клевчук Іван В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
125. Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
126. Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
127. Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
128. Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
129. Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
130. Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
131. Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
132. Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
133. Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014
134. Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
135. Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
136. Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
137. Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
138. Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами - 31.08.2014)
139. Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
140. Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
141. Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
142. Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014
143. Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
144. Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
145. Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014
146. Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
147. Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
148. Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
149. Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
150. Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
151. Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
152. Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014
153. Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
154. Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
155. Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
156. Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
157. Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
158. Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
159. Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
160. Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
161. Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014
162. Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
163. Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
164. Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
165. Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 31.08.2014
166. Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
167. Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014
168. Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
169. Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
170. Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
171. Макаренко В'ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
172. Маламуж Олександр В'ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
173. Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
174. Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
175. Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
176. Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
177. Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
178. Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
179. Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
180. Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
181. Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
182. Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
183. Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
184. Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014
185. Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014
186. Мостика Андрій В'ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
187. Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014
188. Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
189. Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
190. Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
191. Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
192. Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014
193. Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
194. Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
195. Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
196. Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014
197. Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
198. Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
199. Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
200. Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
201. Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
202. Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
203. Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
204. Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014
205. Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
206. Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014
207. Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
208. Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014
209. Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
210. Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ" УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014
211. Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
212. Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
213. Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
214. Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
215. Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
216. Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
217. Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
218. Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
219. Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
220. Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014
221. Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
222. Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
223. Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
224. Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
225. Попель Андрій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
226. Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
227. Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
228. Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
229. Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
230. Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
231. Прокоп'єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 26.08.2014
233. Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
234. Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 23.08.2014
235. Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
236. Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
237. Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
238. Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
239. Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
240. Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014
241. Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
242. Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
243. Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014
244. Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
245. Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
246. Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
247. Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014
248. Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
249. Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014
250. Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
251. Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
252. Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
253. Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014
254. Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
255. Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014
256. Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
257. Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
258. Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
259. Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
260. Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
261. Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 31.08.2014
262. Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
263. Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014
264. Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
265. Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014
266. Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
267. Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014
268. Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
269. Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
270. Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 27.08.2014
271. Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
272. Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
273. Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014
274. Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
275. Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
276. Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
277. Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
278. Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
279. Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
280. Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
281. Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014
282. Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
283. Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
284. Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
285. Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
286. Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
287. Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
288. Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
289. Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014
290. Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
291. Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
292. Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
293. Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014
294. Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
295. Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
296. Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014
297. Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
298. Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
299. Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014
300. Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
301. Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014
303. Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014
304. Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
305. Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
306. Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
307. Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014
308. Видалено - помилкове включення.
309. Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
310. Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
311. Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014
312. Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
313. Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014
314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
315. Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014
316. Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014
317. Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
318. Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
319. Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
320. Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 30.08.2014
321. Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
322. Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
323. Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014
324. Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
325. Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014
326. Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
327. Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014
328. Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
329. Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014
330. Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
331. Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
332. Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
333. Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014
334. Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
Доповнення:
335. Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014
336. Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Помер від поранень 20.09.2014
337. Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014
338. Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
339. Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014
340. Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014
341. Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014
342. Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014
343. Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015
344. Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014.
З 2016 року список збільшився на 7 імен:
345. Бублик Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
346. Скрабунов Микола Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014
347. Соловйов Юрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
348. Щербіна Андрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014
349. Власов Ігор Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
350. Лук'янченко Володимир Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 01.09.2014
351. Горобинський Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014
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