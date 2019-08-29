Пантеон героїв Іловайська: імена загиблих та зворушливі історії врятованих

Іловайськ. Назва цього невеличкого містечка неподалік від Донецька з серпня 2014-го назавжди нерозривно пов’язана з найкривавішою сторінкою Війни за Незалежність.

За офіційними даними, у боях за місто, в якому розташований стратегічно важливий залізничний вузол, полягли 366 українських воїнів. Кількість поранених сягнула 429 осіб. 158 військовослужбовців зникли безвісти. Майже 300 воїнів потрапили у полон.

Втім, за останніми даними, втрати України у боях за Іловайськ можуть бути ще більшими.

Однак Іловайськ– синонім не тільки величезного болю і незагойної рани українського народу. Це ще й свідчення неймовірного подвигу захисників України, вражаючої самопожертви та мужності.

У день пам’яті полеглих захисників України OBOZREVATEL пропонує згадати тих, хто віддав життя за Україну.

Фото: Павло Нетьосов

Точка відліку боїв за Іловайськ – 10 серпня 2014 року. Цього дня українські воїни розпочали операцію зі звільнення міста. Станом на 18-19 серпня Іловайськ майже повністю був наш. На той момент українському війську залишалися лічені кілометри до того, аби взяти Донецьк у кільце. А значить – закінчити війну.

Однак у плани Москви такий розвиток подій не входив. Саме тому Кремль пішов на відкрите вторгнення в Україну.

Упродовж 23-24 серпня на територію України зайшли 8 батальйонно-тактичних груп кадрових російських військових. За окремими даними, у ніч перед Днем Незалежності України, українсько-російський кордон перетнули 3,5 тисячі російських солдат, переодягнених в українську форму, 60 танків, 320 БМД (БМП), 60 гармат, 45 мінометів, 5 ПТРК.

Главком

А до українсько-російського кордону Росія стягла ще понад 45-тисячне військове угрупування.

Разом із місцевими бойовиками підсилене росіянами угрупування значно переважало українські сили. Так, перевага ворога становила:

за особовим складом – 1 до 18

за кількістю танків – 1 до 11

за бронетехнікою – 1 до 16

за артилерією – 1 до 15

за РСЗВ "Град" – 1 до 24

Бійці з добробатів, ЗСУ та МВС опинилися в оточенні.

Негайно розпочалися перемовини на найвищому військово-політичному рівні. Упродовж 26-28 серпня відбулося 12 телефонних розмов між начальником Генерального штабу ЗСУ Віктором Муженком і першим заступником начальника Генерального штабу ЗС РФ Миколою Богдановським.

Росія затягувала час.

Ракурс

Край важким перемовинам поклав особисто Володимир Путін, який запропонував українським воїнам вийти "зеленим коридором", склавши зброю. У той же час росіянио облаштовували вогневі позиції вздовж майбутнього маршруту виходу українців…

Вранці 29 серпня перші колони українських військових розпочали вихід із Іловайська. І замість "зеленого коридору" потрапили під масований обстріл російських військ. Беззбройних українських воїнів окупанти розстрілювали, наче в тирі. А очевидці тих подій – ті, кому пощастило вижити – згадують: вже після розстрілу маршрутом слідування української колони їздили російські військові – і дострілювали поранених українців…

За останніми даними, оприлюдненими Генштабом, у "коридорі смерті" 29 серпня загинули 129 воїнів, отримали поранення 18 осіб, зникли безвісти 22 бійців (доля 10 з них досі невідома), у полон потрапили 10 воїнів.

Врятуватися вдалося лиш тим, хто вирішив прориватися із оточення з боєм.

І вони назавжди запам’ятають те пекло, в яке їм довелося зазирнути в останні спекотні дні 2014-го.

Ті, хто вижив

"...Пам'ятаю соняхи, як вони мене били по яйцях. До нас заскочив якийсь молодий хлопець, мабуть, років 18. Він висів внизу, я схопив його за руку: "Малий, я буду тебе тримати, тільки тримайся". Бачу в його очах страх, і він кричить: "Що з нами буде?! Що з нами буде?" А я дивлюсь в сторону посадки, за 30-40 метрів, і вони х…чать прямо по нас. І я розумію, що йому кінець, але я нічого не можу зробити. І я сказав йому, що все буде добре, бачив, що він заспокоївся. Заспокоївся і одразу помер. У ці долі секунди я побачив, що він мені повірив..." – Олександр Півторацький, позивний "Пекар", "Дніпро-1" (документальний проект Afterilovaisk).

"...Наймолодшому пораненому, якого я знайшов під тілами загиблих, на вигляд було років 16. У нього знесло частину черепа, у рані виднілися звивини мозку, пульсуючі судини... Хлопець (пізніше дізнався, що його звуть Сашком) ледве дихав. Поклали його в мою бойову медичну машину "Жужу" і більше з кузова не діставали – боялися зайвий раз рухати... Коли я дивився на Сашкову рану, мене охоплював відчай. Розумів, що в тих умовах я як лікар нічим не можу йому допомогти. Навіть перебинтувати голову не наважувався. Зсунув би відломки черепа і тим лише погіршив би ситуацію. Ми тільки напували Сашка. Причому води у нас не б уло, тому змочували бинти своєю слиною, наливали кілька крапель коньяку і давали пораненому. Навіть не уявляєте, як я радів, коли згадав, що перед від’їздом в АТО заховав під сидінням пляшку алкоголю! Коли з сусіднього села вдалося привезти трохи води, мій побратим "Грек" напував Сашка з ложечки, як малюка. Я переконаний, що саме цим він і врятував солдата – не дав загинути від зневоднення. Коли ми вже вийшли з кільця, Сашка передали медикам мобільного госпіталю одним із перших", – Всеволод Стеблюк, позивний "Айболіт", начальник медслужби батальйону "Миротворець" (інтерв’ю "Фактам").

"...У мене була рація, через яку ми почули про плани прориватися з боєм. Тоді вже було зрозуміло, що нас просто так не випустять. Їхали з пів години більш-менш спокійно. На якомусь хуторі почалося. Було божевілля: з усіх сторін стріляють, а ми посеред поля. "Тарас" гнав по купинах з шаленою швидкістю, ми обігнали колону. Завдяки "Тарасу" ми проскочили, за нами вже все вибухало. У якийсь момент я відчула поранення в бік. Всі вибігли з машини, а я не могла встати. "Вітерець" за мною повернувся. Я жива завдяки йому. Машина вибухнула..." – Анна Ілющенкова, позивний "Мурка", батальйон "Донбас", (документальний проект Afterilovaisk).

"...Емоцій тоді як таких не було. Це вже потім, коли згадуєш, з’являються емоції: вибухають автомобілі, розлітаються частини тіла... Пригадую, як "Газель" горіла. Там наш боєць лежав. "Детройт" позивний. Застрягли посеред поля, чекали, що ось-ось "прийде" нам, але вискочили. Це життя. Люди сприймали це по-різному. Хто в ступор падав, хто – в паніку, хто – спокійно. Це природно. Не було такого, не існує в природі такого ідеалу, щоби всі, як герої, через поле соняшників побігли на росіян. Кожен намагався укріпитися, сховатися, піти від обстрілу. На місці уже укріпилися. Прийняли бій, наші хлопці почали й техніку палити, танки, БМД підбили. Пізніше росіяни зрозуміли, що близько краще не підходити, й почали нас на відстані кілометра з техніки розстрілювати..." – Олег Жаріков, позивний "Жора", батальйон "Донбас" (інтерв’ю "Радіо Свобода").

"...Дуже запам’ятався момент: перед нами їхали дві вантажівки – "УРАЛ" і "ГАЗон". "УРАЛ", що був зліва – пряме попадання чи то танка, чи то птура. Там десь осіб 20-30 було, машину розриває – вилітають тільки двоє з двадцяти. Цих двадцяти просто немає… І один перед нами прямо, перед машиною падає. Він встає весь у крові, і махає рукою. Перед нами ще одна машина вискакує, він залітає на неї – поїхали далі..." – Олександр Ванек, позивний "Лунатік", батальйон "Донбас" (документальний проект Afterilovaisk).

Втрати

Унаслідок боїв за Іловайськ підрозділи ЗСУ та МВС втратили:

загиблими – 366 воїнів

пораненими – 429 воїнів

зниклими безвісти – 158 воїнів

полоненими – 300 воїнів

Діалог

Довгий час до втрат України в боях за Іловайськ не включали добровольців. За останніми даними, оприлюдненими Генеральним штабом ЗСУ, загальні незворотні втрати нашої держави під Іловайськом можуть сягати 420 осіб – якщо врахувати, що втрати добробатів, згідно з даними колишнього НГШ Віктора Муженка, сягають 200 загиблих воїнів.

Крім того, у цю цифру не включені ті, хто помер від отриманих поранень у госпіталях.

Тільки втрати ЗСУ становлять 220 – загиблими, 44 – пораненими, 40 – зниклими безвісти. 13 військовослужбовців досі перебувають у полоні.

Водночас матеріальні втрати від знищеної у боях техніки становлять 298,3 млн гривень.

pravda.if.ua

Поіменний перелік полеглих героїв

Найповніший наразі перелік воїнів, котрі загинули за весь час Іловайської трагедії, налічує 350 імен.

Згадаймо кожного Героя, який віддав життя за Незалежність.

1. Абашин Герман Едуардович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

2. Аксененко Олег Олександрович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014

3. Алексанич Олег Іванович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

4. Андріюк Євген Олександрович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

5. Антонов Вадим Віталійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

6. Атаманчук Роман Віталійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 29.08.2014

7. Бадіченко Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

8. Бакка Олексій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

9. Балагланов Павло Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

10. Балакшей Микола Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

11. Баланчук-Фанштейн Олексій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

12. Банас Юрій Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

13. Баранов Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

14. Батраченко Руслан Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

15. Безручак Андрій Іванович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

16. Безщотний Юрій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

17. Бережний Юрій Олександрович, 91-й окремий полк оперативного забезпечення. Загинув 29.08.2014

18. Береза Роман Віталійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

19. Березовий Микола Вікторович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

20. Беца Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

21. Білець Петро Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

22. Білий Василь Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

23. Білінський Зорян Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

24. Бірюков Роман Ростиславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

25. Бойко Юрій Миколайович, Головне управління НГУ. Загинув 10.08.2014

26. Бондарчук Олег Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

27. Бонцевич Сергій Степанович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

28. Борищак Олексій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

29. Бражник Володимир Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014

30. Бризгайло Сергій Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

31. Брик Дмитро Юрійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

32. Брус Тарас Романович, батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

33. Бугайчук Сергій Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

34. Буравчиков Олексій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

35. Бутирін Антон Володимирович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

36. Василюк Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

37. Ваховський Андрій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

38. Ващишин Олег Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

39. Вільковський Володимир Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

40. Вовненко Богдан Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

41. Вовченко Олег Павлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

42. Войчук Олександр Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

43. Волков Микола Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

44. Волкотруб Віталій Юрійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

45. Воронов Сергій Євгенович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

46. Габчак Іван Миколайович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

47. Гажур Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

48. Ганя Іван Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

49. Гарасимчук Ігор Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

50. Гладков Андрій Валерійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

51. Глуходід Олександр Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 30.08.2014

52. Головчак Сергій Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014

53. Голяновський Руслан Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

54. Горай Олексій Зигмундович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

55. Горовенко Ігор Сергійович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 16.08.2014

56. Горячевський Олександр Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

57. Графа Олександр Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

58. Грачов Олексій Георгійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

59. Гребінський Олег Вільямович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

60. Грицик Роман Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

61. Губа Яків Миколайович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

62. Гуменюк Микола Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

63. Данилевич Роман Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014

64. Данів Михайло Богданович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

65. Данілов Дмитро Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

66. Дем'яник Сергій Валерійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

67. Денисов Дмитро Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

68. Денщиков Андрій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

69. Деребченко Андрій Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

70. Деркач Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

71. Джадан Іван Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

72. Джевага Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

73. Діллер Роман Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

74. Дмитренко Віктор Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

75. Долгов Ігор Олександрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

76. Древаль Олексій Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

77. Дремлюх В'ячеслав Анатолійович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014

78. Дрьомін Андрій Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

79. Дрьомін Ярослав Павлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

80. Дубовик Руслан Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

81. Дудка Юрій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

82. Дятлов Сергій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

83. Дьячков Юрій Анатолійович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014

84. Ємельяненко Ігор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

85. Єсипок Андрій Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

86. Єщенко Віктор Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

87. Жабінець Олександр Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

88. Жайворонок Богдан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

89. Жеков Максим Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 26.08.2014

90. Журавленко Андрій Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

91. Заграничний Валентин Анатолійович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 28.08.2014

92. Засєкін Вадим Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

93. Затилюк Олексій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

94. Зелінський Василь Аркадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

95. Зелінський Гавриіл Вікторович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

96. Зіноватний Віталій Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

97. Зінченко Олексій Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 17.08.2014

98. Зранко Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

99. Івкун Василь Дмитрович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 29.08.2014

100. Ілляшенко Віктор Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

101. Ільгільдінов Дмитро Фарідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

102. Ільїн Віталій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

103. Ільяшенко Роман Ігорович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

104. Іонов Вячеслав Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

105. Іщук Володимир Степанович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 26.08.2014

106. Кабалюк Дмитро Васильович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

107. Калакун Віталій Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

108. Каліберда Артем Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

109. Калінін Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

110. Камаганцев Анатолій Валерійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" Загинув 03.09.2014

111. Карабінович Андрій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

112. Карасик Олександр Іванович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

113. Карбан Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

114. Карнаух Віктор Вікторович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

115. Карпенко Геннадій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 24.08.2014

116. Карпенко Олександр Григорович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

117. Катанов Віктор Володимирович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 25.08.2014

118. Катрич В'ячеслав Степанович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

119. Кириєнко Юрій Володимирович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

120. Кирилов Антон Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

121. Кифоренко Борис Борисович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

122. Кіктенко Гордій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

123. Кіпішинов Геннадій Юрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

124. Клевчук Іван В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

125. Клименко Євген Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

126. Коваленко Олег Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

127. Ковальов Владислав Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

128. Ковєшніков Сергій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

129. Колдунов Єгор Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

130. Коломієць Віталій Валентинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

131. Комаров Ігор Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

132. Коновалов Юрій Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

133. Корнафель Євгеній Вадимович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 16.08.2014

134. Король Віталій Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

135. Королюк Андрій Петрович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

136. Косовчич Юрій Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

137. Костюк Віталій Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

138. Костюк Володимир Миколайович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 29.08.2014 (за документами - 31.08.2014)

139. Котовий Сергій Феліксович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

140. Коцюк Руслан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

141. Кравцов Роман Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

142. Красов Дмитро Володимирович, 73-й морський центр спеціального призначення. Загинув 13.08.2014

143. Крепець Леонід Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

144. Кривенко Максим Ігоревич, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

145. Куденьчук Іван Миколайович, 502-й окремий батальйон РЕБ. Загинув 29.08.2014

146. Кузьма Микола Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

147. Кузьмін Дмитро Вікторович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

148. Кузяков Артем Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

149. Куліченко Володимир Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

150. Курносенко Микола Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

151. Курочка Анатолій Михайлович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

152. Курука Сергій Іванович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 27.08.2014

153. Куценов Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

154. Кушіль Олександр Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

155. Кушнір Ігор Миколайович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

156. Лавошник Юрій Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014

157. Лепетюха Василь Васильович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

158. Литвинський Юрій Олексійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

159. Лифар Анатолій Петрович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

160. Лихогруд Андрій Григорович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

161. Ліщинський Станіслав Сергійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 20.08.2014

162. Лобжин Олександр Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

163. Лобов Дмитро Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

164. Логвиненко Василь Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

165. Ложешніков Володимир Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Помер від поранень 31.08.2014

166. Лотоцький Олег Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

167. Лучук Роман Олександрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 26.08.2014

168. Ляшко Андрій Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

169. Ляшук Максим Володимирович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

170. Мазур Павло Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

171. Макаренко В'ячеслав Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

172. Маламуж Олександр В'ячеславович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

173. Малиш Віталій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

174. Мартьянов Дмитро Андрійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

175. Марфіч Михайло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

176. Марченко Денис Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

177. Матущак Юрій Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

178. Мельник Валерій Ігоревич, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

179. Мельничук Євген Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

180. Милащенко Василь Олексійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

181. Мирошниченко Олександр Іванович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

182. Михальчук Віктор Олексійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

183. Міщишин Віталій Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

184. Момотюк Дмитро Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 24.08.2014

185. Москаленко Володимир Васильович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" ГУ МВС України в Дніпропетровській області. Загинув 19.08.2014

186. Мостика Андрій В'ячеславович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

187. Мотичак Роман Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 10.08.2014

188. Мочалов Олександр Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

189. Набєгов Роман Валерійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

190. Назаренко Дмитро Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

191. Назаренко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

192. Наумов Вадим Олександрович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ 01.09.2014

193. Нечепуренко Костянтин Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

194. Нещерет Сергій Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

195. Ніколенко Анатолій Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

196. Ністратенко Сергій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014

197. Обидєнніков Ярослав Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

198. Ольховський Андрій Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

199. Омелянюк Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

200. Оніщук Юрій Віталійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

201. Ончуров Сергій Олександрович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

202. Остроушко Денис Валерійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

203. Павляшик Микола Анатолійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

204. Пазин Тарас Іванович, 7-й окремий полк армійської авіації. Загинув 25.08.2014

205. Палига Володимир Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

206. Палій Олександр Володимирович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 10.08.2014

207. Панченко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

208. Пасічник Олександр Валерійович, 8-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 26.08.2014

209. Паславський Марк Грегорі (Маркіян Григорій), 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

210. Пацино Дмитро Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ" УМВС України в Івано-Франківській області. Загинув 29.08.2014

211. Пелипенко Дмитро Миколайович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

212. Перепічка Олег Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

213. Петихачний Леонід Михайлович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

214. Петренко Павло Іванович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

215. Петров Євген Анатолійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

216. Петров Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

217. Пєшков Олег Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014

218. Письмений Ілля Леонідович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

219. Півоваренко Павло Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

220. Погорєлов Михайло Анатолійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Івано-Франківськ". Загинув 29.08.2014

221. Погорілий Віктор Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

222. Погорілий Олексій Валерійович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

223. Польський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

224. Помінкевич Сергій Петрович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

225. Попель Андрій В'ячеславович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

226. Посполітак Андрій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

227. Потапчук Станіслав Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

228. Пошедін Максим Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

229. Придатко Дмитро Миколайович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

230. Приходько Володимир Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

231. Прокоп'єв Євген Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

232. Прокуратов Максим Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 26.08.2014

233. Прохоров Микола Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

234. Пушкарук Володимир Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 23.08.2014

235. Ревуцький Артем Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

236. Ринкун Володимир Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

237. Ровенський Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

238. Розуменко Артем Олександрович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

239. Романенко Олександр Трохимович, 2-й Батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

240. Романов Іван Валентинович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 10.08.2014

241. Романов Федір Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

242. Романцов Ігор Сергійович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

243. Русак Олександр Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 23.08.2014

244. Русін Андрій Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

245. Рябов Руслан Костянтинович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

246. Ряженцев Сергій Геннадійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

247. Савченко Василь Іванович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014

248. Савченко Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

249. Савчук Андрій Вікторович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1" ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Помер від поранень 31.08.2014

250. Сагайдак Юрій Михайлович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

251. Саксін Андрій Михайлович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

252. Салівончик Руслан Сергійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

253. Самосадов Олександр Сергійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 29.08.2014

254. Сацюк Олександр Миколайович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

255. Світличний Олександр Григорійович, Оперативне командування "Південь". Загинув 29.08.2014

256. Севостьянчик Дмитро Олександрович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

257. Семеніщенков Олександр Анатолійович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

258. Сергєєв Олексій Віталійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

259. Сивий Олександр Анатолійович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

260. Сидоренко Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

261. Сищенко Сергій Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 31.08.2014

262. Сінько Ярослав Олегович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

263. Слободянюк Роман Олександрович, 3-й окремий полк спеціального призначення. Загинув 29.08.2014

264. Смірнов Сергій Геннадійович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

265. Снітко Андрій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Загинув 20.08.2014

266. Сова Анатолій Андрійович, 72-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

267. Сокуренко Роман Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Азов" ГУМВС України у Київській області. Помер від поранень 22.09.2014

268. Соловйов Роман Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

269. Солодовнік Євген Олегович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

270. Сороковий Олександр Анатолійович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 27.08.2014

271. Співачук Олександр Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

272. Столярчук Мирослав Станіславович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

273. Сторчеус Руслан Олександрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 25.08.2014

274. Стрюков Владислав Геннадійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

275. Сухенко Максим Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

276. Сухомлин Дмитро Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

277. Тарасюк Богдан Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

278. Тарасюк Олег Андрійович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014

279. Тарасюк Олексій Васильович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

280. Татомир Володимир Степанович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

281. Тафійчук Сергій Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014

282. Тендітник Ярослав Володимирович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

283. Тимощук Кирило Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

284. Тімошенков Дмитро Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

285. Тітенко Володимир Олегович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

286. Ткачук Сергій Андрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

287. Толкачов Віталій Михайлович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

288. Томілович Денис Григорович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

289. Трофімов Олексій Володимирович, 17-а окрема танкова бригада. Загинув 29.08.2014

290. Троценко Ігор Анатолійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

291. Троценко Максим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

292. Ульяницький Олег Миколайович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

293. Ус Артем Володимирович, 1-а бригада оперативного призначення, Північне ОТО НГУ. Загинув 29.08.2014

294. Усенко Володимир Всеволодович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

295. Усс Степан Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

296. Уткін Олександр Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 20.08.2014

297. Ушаков Едуард Анатолійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

298. Ушаков Павло Геннадійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

299. Федчишин Анатолій Миколайович, Добровольчий Український Корпус. Загинув 10.08.2014

300. Халус Руслан Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

301. Харченко Євген Борисович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

302. Харченко Максим Борисович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 28.08.2014

303. Харченко Роман Олегович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 18.08.2014

304. Хіньов Ігор Павлович, 28-а окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

305. Ходак Віктор Григорович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

306. Хомчук Олег Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

307. Хорольський Антон Петрович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 26.08.2014

308. Видалено - помилкове включення.

309. Цедік Антон Ігорович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

310. Цибенко Віктор Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

311. Цуркан Дмитро Володимирович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Миротворець" ГУМВС України в Київській області. Загинув 29.08.2014

312. Чернов Олександр Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

313. Чижов Юрій Миколайович, 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору". Загинув 29.08.2014

314. Чолокян Артур Ашотович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

315. Чорний Сергій Миколайович, 92-а окрема механізована бригада. Загинув 28.08.2014

316. Шаригін Артем Віталійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" УМВС України у Херсонській області. Загинув 29.08.2014

317. Шахник Євген Юрійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

318. Швець Михайло Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

319. Шевченко Володимир Олексійович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

320. Шевчук Андрій Сергійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 30.08.2014

321. Шевчук Сергій Іванович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

322. Шепелюк Олексій Борисович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

323. Шилік Анатолій Вікторович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 25.08.2014

324. Шиян Андрій Вікторович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

325. Шкарівський Сергій Олександрович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 19.08.2014

326. Шмалій Валерій Олександрович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

327. Шолуха Віктор Григорович, Рота патрульної служби міліції особливого призначення "Світязь" УМВС України в Волинській області. Загинув 29.08.2014

328. Шумейко Микола Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

329. Юрковець Ігор Володимирович, 121-й окремий лінійно-вузловий полк зв'язку. Загинув 29.08.2014

330. Яковець Роман Михайлович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

331. Яковлев Олег Миколайович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

332. Ярмолюк Олександр Петрович, 51-а окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

333. Яровий Володимир Валентинович, 39-й батальйон територіальної оборони "Дніпро-2". Загинув 24.08.2014

334. Ясногор Сергій Володимирович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

Доповнення:

335. Перов Артур Дмитрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 18.08.2014

336. Алексеєнко Вадим Миколайович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Помер від поранень 20.09.2014

337. Васін Михайло Валентинович, 55-а окрема артилерійська бригада. Загинув 29.08.2014

338. Гречаний Олександр Васильович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

339. Дзингель Денис Андрійович, 51-а окрема механізована бригада. Помер від поранень 12.10.2014

340. Комісар Володимир Юрійович, Батальйон патрульної служби міліції особливого призначення "Дніпро-1". Загинув 29.08.2014

341. Конопацький Сергій Васильович, 40-й батальйон територіальної оборони "Кривбас". Загинув 29.08.2014

342. Пугач Ігор Володимирович, 51-а окрема механізована бригада. Зник безвісти 25.08.2014

343. Шматченко Михайло Олексійович, 93-я окрема механізована бригада. Помер від поранень 28.05.2015

344. Перепелиця Олександр Юрійович, 7-й окремий полк армійської авіації (прикомандирований до складу 2-ї БТГр 51-ї ОМБр). Загинув 29.08.2014.

З 2016 року список збільшився на 7 імен:

345. Бублик Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

346. Скрабунов Микола Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 21.08.2014

347. Соловйов Юрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

348. Щербіна Андрій Вікторович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 29.08.2014

349. Власов Ігор Олександрович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

350. Лук'янченко Володимир Валерійович, 2-й батальйон спеціального призначення НГУ "Донбас". Загинув 01.09.2014

351. Горобинський Олександр Сергійович, 93-я окрема механізована бригада. Загинув 29.08.2014

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