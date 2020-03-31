Те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися окупованого українського Донбасу, – міф.

Таку заяву в інтерв'ю "Гордону" зробив російський економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

Він вважає, що зараз повернути Донбас Україні неможливо. "При тому, хто знаходиться зараз у Кремлі, це неможливо", – додав економіст.

Володимир Путін 24 канал

Журналіст Дмитро Гордон запитав: "Але Путін же хоче позбутися Донбасу?"

"Ні, звичайно. Хто таке сказав? Це міф. Чомусь деякі люди в Україні побудували собі абсолютно штучний міф про те, ніби-то Путін хоче віддати Донбас. Він цього не хотів", – відповів Ілларіонов.

Він вважає, що Путін хотів отримати якомога вищу ціну "за розмови про те, що, можливо, він подумає, що зробити з Донбасом". "Це абсолютно різні речі", – зазначив ексрадник голови РФ.

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

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