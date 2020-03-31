Головна Новини
31 березня • оновлено в 21:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Ілларіонов сказав, чому Путін не віддасть Донбас

1.4т
Читати матеріал російською

Те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче позбутися окупованого українського Донбасу, – міф.

Таку заяву в інтерв'ю "Гордону" зробив російський економіст, колишній радник президента РФ, старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні Андрій Ілларіонов.

Він вважає, що зараз повернути Донбас Україні неможливо. "При тому, хто знаходиться зараз у Кремлі, це неможливо", – додав економіст.

Володимир Путін

Володимир Путін

24 канал

Журналіст Дмитро Гордон запитав: "Але Путін же хоче позбутися Донбасу?"

"Ні, звичайно. Хто таке сказав? Це міф. Чомусь деякі люди в Україні побудували собі абсолютно штучний міф про те, ніби-то Путін хоче віддати Донбас. Він цього не хотів", – відповів Ілларіонов.

Він вважає, що Путін хотів отримати якомога вищу ціну "за розмови про те, що, можливо, він подумає, що зробити з Донбасом". "Це абсолютно різні речі", – зазначив ексрадник голови РФ.

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Гордон Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Донбас політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги