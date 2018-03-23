"Іхтамнетам" на Донбасі наказали здати всі документи РФ - розвідка

Командири кремлівських найманців на Донбасі наказали підлеглим здати всі документи, що вказують на їх російське походження.

Про це з посиланням на українську розвідку повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Так, за даними розвідки, до ранку 22 березня бойовики з Росії та інших країн зобов'язані були здати всі документи, які можуть підтверджувати їх участь у військовому конфлікті на Донбасі.

"Рішенням командирів 1 і 2 АК російсько-окупаційних військ, здачі підлягають паспорта, договору, водійські посвідчення та банківські картки. У випадку відмови від добровільної участі в акції непокірних чекає ганебне звільнення і депортація на батьківщину", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відзначають, що такі заходи проводяться з певною періодичністю і, як правило, після затримання чергового бойовика з російською пропискою.

За даними розвідки, збір документів проведено відповідно до вказівки Генерального штабу ЗС РФ і під наглядом ФСБ.

Нагадаємо, раніше був звучний варіант виведення військ РФ з Донбасу .