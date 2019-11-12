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12 листопада • оновлено в 15:55
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/ Розслідування

Іхтамнєт? Сплив новий доказ про росіян на Донбасі

1.8т
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У мережі з'явився новий доказ присутності російських окупаційних військ на сході України. Більше того, загарбники самі зруйнували міф про те, що на Донбасі триває "громадянська" війна.

Так, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував на сторінці свого блогу у Facebook фото могили російського терориста "ДНР" у Бєлгороді.

Могила терориста "ДНР"

Могила терориста "ДНР"

Facebook Анатолій Штірліц – блог

На скріншоті сторінки спільноти окупантів зазначається, що Роман Гулідов (Гуліда) є уродженцем цього міста. Також прихильники "русского міра" пишуть, що він був убитий на Донбасі 12 листопада 2014 року. Там терорист воював у розвідці за міфічну "Новоросію".

"Хроніки "громадянської" війни спливають навіть через п'ять років після загибелі", – зазначив під промовистим фото захисник України.

Новини
Стало відомо про смерть російського терориста "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сирії вбили російських окупантів Петра Корягу ("Домового") з Владивостока, а також Сергія Карпенка. Раніше вони воювали на боці терористів "ДНР" на Донбасі. Ще один військовий злочинець Олексій Шеробоков був убитий в кінці жовтня безпосередньо на сході України.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Вукраинцы продолжают искать российскую армию на Донбассе, но упорно не хотят искать ее в Крыму. Когда вукраинцы смотрят в сторону Крыма и видят там не мифическую, а настоящую российскую армию, то у них сразу же начинается мощный понос.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ёпт-ть, ххлы, если так рассуждать о "добровольце" с Белгорода, то донбасские "сепары" мочат кроме вашей армии еще и армии канады, грузии и прибалтийских республик ...
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сегодня в честь праздника зажарю хорошего Гуся
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Себостьян Прейро, дурик, это было в 2014-м ... Хотя чего там, до сих пор скачите с 2014-го ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Себостьян Прейро, зажаришь, конечно, на своей пылающей дупе. Только ворону, и то если поймаешь. На гуся ты еще не насосал.
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