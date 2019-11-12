Іхтамнєт? Сплив новий доказ про росіян на Донбасі

У мережі з'явився новий доказ присутності російських окупаційних військ на сході України. Більше того, загарбники самі зруйнували міф про те, що на Донбасі триває "громадянська" війна.

Так, офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц) опублікував на сторінці свого блогу у Facebook фото могили російського терориста "ДНР" у Бєлгороді.

Могила терориста "ДНР" Facebook Анатолій Штірліц – блог

На скріншоті сторінки спільноти окупантів зазначається, що Роман Гулідов (Гуліда) є уродженцем цього міста. Також прихильники "русского міра" пишуть, що він був убитий на Донбасі 12 листопада 2014 року. Там терорист воював у розвідці за міфічну "Новоросію".

"Хроніки "громадянської" війни спливають навіть через п'ять років після загибелі", – зазначив під промовистим фото захисник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сирії вбили російських окупантів Петра Корягу ("Домового") з Владивостока, а також Сергія Карпенка. Раніше вони воювали на боці терористів "ДНР" на Донбасі. Ще один військовий злочинець Олексій Шеробоков був убитий в кінці жовтня безпосередньо на сході України.

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