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25 листопада • оновлено в 17:54
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"Іхтамнєт і не було": під Слов'янськом знайшли занедбані могили терористів "ДНР"

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На кладовищі під Слов'янськом (Донецька область) знайшли поховання безіменних терористів "ДНР", які були ліквідовані в період визволення міста у 2014 році.

З огляду на стан могил і фото, що датовані 2015 роком, за всі ці роки їх так ніхто і не відвідував. Ба більше, не робилися спроби встановити, хто в них похований, написав на своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Росія кине тебе, синку... Завжди! Кладовище в населеному пункті Черевківка, Слов'янськ. Фото зліва зроблене в листопаді 2019 року, справа – в лютому 2015. Невідомі жертви війни, а звичайними словами – "іхтамнєт і не було". Цікаво, чи шукають їх рідні", – задумався над риторичним питанням захисник України.

Новини
"Іхтамнєт?" У Росії похоронили терориста "ДНР". Фото окупанта
Поховання терористів у Слов'янську (фото за листопад 2019 року)

Поховання терористів у Слов'янську (фото за листопад 2019 року)

Telegram-канал Анатолія Штефана

Поховання терористів у Слов'янську (фото за лютий 2015 року)

Поховання терористів у Слов'янську (фото за лютий 2015 року)

Telegram-канал Анатолія Штефана

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося фото занедбаної могили проросійського терориста "ДНР" з позивним "Дід Магадан". Він помер ще у 2015 році, але, зважаючи на кадри, відтоді місце його поховання так ніхто і не відвідував.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Слов'янськ
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Wick John
Wick John
Журнашлюхи почему не хрюкаете о закопанных потерьнема под Днепропетровском?
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
В летних боях у российской границы и в изваринском котле бесследно исчезло 4,5 тыс украинцев. Многие из них отправлялись на Донбасс прямо с Майдана добровольцами.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
украинцы, сколько пропавших без вести военных ВСУ и нацбатов числится у вас? поинтересуйтесь... а гражданских?
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