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Їхали на весілля: спливли подробиці кривавої ДТП із сім'єю на Закарпатті

1.4т Читати матеріал російською

У Закарпатській області в ДТП загинули три людини. Позашляховик Volkswagen Tiguan, в якому їхали люди, лоб у лоб зіткнувся з фурою.

Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп біля с. Неліпино Свалявського району 29 липня. В результаті зіткнення водій позашляховика і один із пасажирів загинули на місці, ще одна пасажирка померла дорогою в лікарню.

26-річний водій фури, житель Чернігівської області, в ДТП не постраждав, при тому, що його вантажівка злетіла в кювет й одразу ж загорілася. Сам водій ледь встиг вискочити з кабіни.

ДТП в Закарпатській області

ДТП в Закарпатській області

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За попередньою інформацією, аварію скоїв водій позашляховика. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП Закарпаття Іннесса Манзулич, водій виїхав на зустрічну смугу, при цьому жодним чином не намагався уникнути зіткнення. Що стало причиною цього, поки не відомо.

ДТП в Закарпатській області

ДТП в Закарпатській області

Водій фури 26-річний Костянтин Сивун

Водій фури 26-річний Костянтин Сивун

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ДТП в Закарпатській області

ДТП в Закарпатській області

Мукачево.net

ДТП в Закарпатській обалсті

ДТП в Закарпатській обалсті

Мукачево.net

Як дізнався OBOZREVATEL, у ДТП загинули Василь і Діна Соломчук – жителі с. Панівці Борщівського району Тернопільщини.

"Ці люди мої друзі. Вони їхали на весілля до племінниці, але не потрапили туди... Василь і Діна були дуже гарними людьми. У них залишився син. Ми дуже сумуємо за ними", – розповіла нашим журналістам Тетяна.

Загиблих у ДТП поховали 31 липня.

ДТП в Закарпатській обалсті

ДТП в Закарпатській обалсті

Як повідомив OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в якому була родина. У результаті загинули двоє людей.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Війна на дорогах
Місце
Україна Ужгород
Теги
ДТП авто Національна поліція України
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.пусть чубатые варятся в своем дерьме.
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
меньше смээковых-легче дышать
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки, предлагаю.всем адекватным покинуть сию помойку.пусть чубатые варятся в своем дерьме.
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