Їхали на весілля: спливли подробиці кривавої ДТП із сім'єю на Закарпатті

У Закарпатській області в ДТП загинули три людини. Позашляховик Volkswagen Tiguan, в якому їхали люди, лоб у лоб зіткнувся з фурою.
Аварія трапилась на трасі Київ – Чоп біля с. Неліпино Свалявського району 29 липня. В результаті зіткнення водій позашляховика і один із пасажирів загинули на місці, ще одна пасажирка померла дорогою в лікарню.
26-річний водій фури, житель Чернігівської області, в ДТП не постраждав, при тому, що його вантажівка злетіла в кювет й одразу ж загорілася. Сам водій ледь встиг вискочити з кабіни.
ДТП в Закарпатській області
Мукачево.net
За попередньою інформацією, аварію скоїв водій позашляховика. Як повідомила OBOZREVATEL начальник прес-служби ГУНП Закарпаття Іннесса Манзулич, водій виїхав на зустрічну смугу, при цьому жодним чином не намагався уникнути зіткнення. Що стало причиною цього, поки не відомо.
ДТП в Закарпатській області
Водій фури 26-річний Костянтин Сивун
Сіріус
ДТП в Закарпатській області
Мукачево.net
ДТП в Закарпатській обалсті
Мукачево.net
Як дізнався OBOZREVATEL, у ДТП загинули Василь і Діна Соломчук – жителі с. Панівці Борщівського району Тернопільщини.
"Ці люди мої друзі. Вони їхали на весілля до племінниці, але не потрапили туди... Василь і Діна були дуже гарними людьми. У них залишився син. Ми дуже сумуємо за ними", – розповіла нашим журналістам Тетяна.
Загиблих у ДТП поховали 31 липня.
ДТП в Закарпатській обалсті
Як повідомив OBOZREVATEL, в Одеській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в якому була родина. У результаті загинули двоє людей.
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