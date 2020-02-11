"Їх звинувачують у розстрілах, а вони гуляють Києвом": чому повернулися беркутівці і що буде далі

Двоє колишніх беркутівців, обвинувачених у розстрілі майданівців у лютому 2014 року, спочатку були передані на непідконтрольний Донбас з обміну, а тепер повернулися на мирну територію і збираються в суді доводити свою невинність.

Така поведінка викликала обурення у представників "Небесної сотні". А адвокат рідних загиблих вважає, що їх головне завдання – паплюжити Майдан і перетворювати судові засідання в арену для пропаганди.

Детальніше про цю ситуацію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Двоє колишніх співробітників "Беркута" повернулися до Києва і мають намір доводити свою невинність у суді;

Суддя вирішив, що вони вже відсиділи по 8 років за Законом Савченко, тому і відпустив їх;

Адвокат "Небесної сотні" впевнений, що колишніх беркутівців повернули сюди для того, щоб зганьбити Майдан.

Впевнені, що їм нічого не загрожує

Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, двоє колишніх беркутівців із так званої "чорної роти", які брали участь у кривавих подіях 20 лютого 2014 року, тепер вільно почуваються в Києві.

Маринченко (праворуч), Тамтура (зліва) Facebook Олександра Горошинського

Понад п'ять років вони провели в СІЗО, а в кінці грудня минулого року їх несподівано вирішили обміняти на українських полонених, і змінили їм запобіжний захід з арешту на особисті зобов'язання. Але Маринченко та Тамтура вирішили повернутися і брати участь у судових засіданнях. Судячи з усього, вони впевнені в тому, що їм нічого вже не загрожує.

За словами їхнього адвоката Олександра Горошинського, ці двоє повернулися тому, що у них усе гаразд із паспортами. "Вони повернулися, тому що у них була така можливість, у них були нормальні паспорти", – повідомив OBOZREVATEL Горошинський.

Колишній беркутівець Олександр Маринченко

Тепер головне завдання адвокат бачить у тому, щоб брати участь у судових засіданнях і доводити невинність його підзахисних.

"Чим вони займатимуться як люди, це покаже час, вони повинні хоча б відновитися. Але перше: ми будемо доводити в суді, що всі звинувачення будувалися на здогадах, і вони політично мотивовані. Справу направлено на призначення винних, а не встановлення істини. Їх повернення це виклик брехливим звинуваченням, які звучали на їх адресу майже шість років", – заявив Горошинський.

Колишній беркутівець Сергій Тамтура

Адвокат обіцяє, що 17 березня Маринченко та Тамтура обов'язково візьмуть участь у судовому засіданні.

"Ми будемо доводити нашу невинність. По суті, ми її вже довели. Суд, коли ухвалював рішення про зміну запобіжного заходу, вже сказав, що звинувачення є необгрунтованими. Всі думали, що коли їм змінять запобіжний захід, вони втечуть, а вони навпаки повернулися. Тепер кажуть, що вони повернулися, щоб вести пропаганду", – вважає Горошинський.

Хочуть "відновити чесне ім'я "Беркута"

Повернення двох колишніх беркутівців викликало обурення у рідних загиблих на Майдані. Вони навіть написали листа президенту Зеленському.

Однак і беркутівці теж відправили листа Зеленському, де навіть зажадали скасувати закон про амністію майданівців. А також заявили, що це протестувальники нападали на них, закидали коктейлями Молотова, і навіть нібито стріляли.

"Ми хочемо відновити чесне ім'я підрозділу "Беркут", – заявили колишні беркутівці.

"Їх вирвали з процесу в зручний момент"

Адвокат рідних "Небесної сотні" Віталій Титич каже, що насправді двоє беркутівців прекрасно розуміють, що в цьому суді їм уже нічого поганого не буде. Тому їх повернули сюди, щоб влаштовувати показові акції на суді.

"Можуть влаштовувати скандал, кричати і погрожувати потерпілим, адвокатам, зривати процес. Це дуже просто", – вважає Тітич.

"Беркут" на Майдані

За словами адвоката, Тамтуру і Маринченка обміняли в дуже зручний для них момент. "Їх буквально вирвали з процесу, коли суду були представлені всі докази організації і координації терористичного акту на найвищому рівні. Для тих, хто стоїть за цими беркутівцями, така ситуація була дуже незручною. Тому їх і вирвали", – говорить OBOZREVATEL Тітич.

І пояснює. "Їм інкримінується участь у здійсненні терористичного акту. При цьому не має значення, що саме вони там робили – стояли на шухері або стріляли. Вони брали участь у цьому, вони перебували на місці злочину. Тамтура і сам зізнався, що був там, він був поранений і його вивозила швидка, і його впізнали", – говорить Тітич.

Однак тепер перспектива, що ексберкутівців засудять до реального терміну, вельми туманна.

20 лютого 2014 року. "Беркутівці" розстрілюють протестувальників Аргумент

Справа в тому, як пояснює Тітич, суддя Дячук порушив процес, коли ухвалив рішення відпустити під особисті зобов'язання Тамтуру і Маринченка.

"Суддя сам визначив, що немає жодних ризиків, що ці особи будуть якимось чином перешкоджати процесу. І він фактично сам виніс вирок. У мотиваційній частині рішення він написав, що ці двоє вже все одно відсиділи за законом Савченко 8 років. І суд фактично вирішив, що вони вже досить відсиділи. Суддя просто викинув половину обвинувального акту, не взяв його до уваги. Звичайно, тепер ці двоє впевнені, що в цьому суді їм уже нічого не загрожує", – говорить Тітич.

"Беркут" брав активну участь у розстрілах на Майдані ЗІК

ТСН

Українська правда

Хоча захисник упевнений, що коли справа дійде до оприлюднення доказів того, хто стояв за цими кривавими подіями, то Тамтура і Маринченко стануть небажаними свідками. "Я не заздрю їх долі. Їх можуть використовувати, а потім вони стануть витратним матеріалом, і їх пустять в утиль, як це зробили з Моторолою і йому подібними", – передбачає Тітич.

Нагадаємо, ексберкутівці Тамтура і Маринченко були затримані влітку 2015 року. Всього в СІЗО перебувало п'ятеро колишніх співробітників цього підрозділу. Крім цих двох іще Олег Янішевський, Сергій Зінченко, Павло Аброськін. Вони також були відправлені на обмін, проте залишилися на непідконтрольній території.

Всіх їх звинувачують в участі в розстрілах на Майдані в лютому 2014 року.

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