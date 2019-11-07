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7 листопада • оновлено в 18:28
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/ Розслідування

"Їх сотні тисяч!" В Україні забили на сполох через "полювання" терористів на молодь

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Пропагандисти терористів "ДНР" домоглися того, щоб хештеги зі згадуванням псевдореспубліки вирвалися в лідери у популярній серед молоді соцмережі TikTok.

На цей небезпечний момент звернув увагу на сторінці свого блогу у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

За його словами, це свідчить про те, що окупанти проводять сплановану і продуману кампанію з агітації молодого покоління українців, які живуть в ОРДЛО. Також він забив на сполох через те, що національно-патріотичне виховання в Україні далеко не найкраще.

Пропаганда "ДНР" у мережі

Пропаганда "ДНР" у мережі

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"Ось тут знову можемо спостерігати повний провал патріотичного виховання молоді протягом останніх п'яти років на всіх рівнях, і мене ніхто не переконає в протилежному. Пропаганда Росії на окупованих територіях йде агресивна і дає свої негативні плоди, чого, на жаль, не можна сказати про нас", – написав захисник України.

Він акцентував увагу на тому, що хештеги зі згадуванням терористичних організацій дійсно ставлять представники молоді з тимчасово окупованих територій. Безумовно, деякі з них роблять це з метою висміювання окупантів, проте більшість все ж піддається російському інформаційному зомбуванню.

Порівняння охоплень хештегів України і терористів

Порівняння охоплень хештегів України і терористів

Facebook Анатолій Штірліц – блог

"Деякі молоді та перспективні блогери мережі з окупованих територій мають десятки і сотні тисяч підписників. Вони всюди, всюди ставлять ці хештеги, що, на жаль, не можна сказати про українську молодь. У нас як завжди відповідальні за патріотичне виховання молоді посадові особи полюбили відомий і найбільш приємний їм хештег #длягалочки. Звичайно, російський хештег #Украина значно перевищує ці показники. Але ми з вами боремося за українську Україну, а не російську", – обурився український офіцер.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пропагандисти терористичної "ДНР" залучили дітей з окупованих територій до цинічного флешмобу "З Росією в серці". У знятому ролику молоді люди зізнаються в любові країні-агресору і називають її батьківщиною.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Тег
ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Генералиссимус Штирлиц бдит. Скоро героя Украины видать получит.
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