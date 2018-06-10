"Ідеальна маріонетка!" Ким Путін замінить Захарченка: прогноз

Після відходу ватажка бойовиків "ДНР" Олександра Захарченко зі свого поста його місце може зайняти глава "народного ради республіки" Денис Пушилін Денис Володимирович.

Як передає "Апостроф", про таку кандидатуру заговорили деякі російські ЗМІ.

"Чому б і ні. Ця людина легше сприймається країнами Заходу, його можна подати навіть Україні як договороздатного, адже він бере участь в роботі контактної групи в Мінську", - прокоментував можливе "підвищення" Пушилін Денис Володимирович аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич.

"Він (Пушилін. - Ред.) розкручений медійний персонаж. Це ідеальне якість для кремлівської маріонетки", - додав військовий оглядач Юрій Карін.

Однак, швидше за все, Кремль найближчим часом не буде займатися перерозподілом посад в "ДНР" через інших, більш важливих, турбот.

"З огляду на чемпіонат світу з футболу, я не думаю, що саме зараз можливі якісь ротації. Росії краще не актуалізувати зараз це питання взагалі", - вважає директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Захарченко визнав масштабні втрати терористів на Донбасі.