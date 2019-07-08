ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

10.4тЧитати матеріал російською

Фейк космонавтки, героя Росії Олени Сєрової про те, що вона нібито особисто бачила з борту МКС, як українські війська бомбили мирних жителів Донбасу, викликав ажіотаж мережі.

Так, заява депутата Держдуми РФ, яку вона зробила на засіданні ПА ОБСЄ, розсмішила користувачів.

"Рідкісний випадок далекозорості в офтальмології. Нобелівка. Космонавтка Сєрова бачить невидиме", – зазначив один із блогерів на сторінці у Twitter.

Новини
У Європі жорстко поставили на місце пропагандистів Кремля: в Росії образилися

Олена Сєрова

Олена Сєрова

АиФ

"Око-алмаз", "І візитка Яроша там ще на землі валялася", "Мабуть, на тлі кисневого голодування в мозку (якщо у неї він є) почалися галюцинації", "Це відбувається, коли хочеш вислужитися перед владою, а розуму вистачає тільки на такі безглузді історії", – жартують у мережі.

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Також російські пропагандисти осоромилися безглуздою брехнею про те, що воїни Збройних сил масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
російська пропагандаРосійсько-український конфліктВійна на Донбасі
Місце
Росія
Теги
соцмережіфейкипропагандаОБСЄНовини РосіїУкраїна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
43
63
Смішно
4
Цікаво
5
Сумно
19
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Tsokalov Victor
Tsokalov Victor
Это пуклер ей "подсказал" что она там видела....сама бы до этого не додумалась...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Петров Александр
Петров Александр
Любят хохлатки к словам цепляться, что бы замазать суть. А суть в том, что обстрелы ведутся, и что бы это увидеть не обязательно смотреть из космоса.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Tsokalov Victor
Tsokalov Victor
тролье,Петров Александр,мелкой рысцой отсюда нах...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А чё вы ржёте, там таких 87%
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1

Блоги / думки

ads pixel