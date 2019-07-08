"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Фейк космонавтки, героя Росії Олени Сєрової про те, що вона нібито особисто бачила з борту МКС, як українські війська бомбили мирних жителів Донбасу, викликав ажіотаж мережі.

Так, заява депутата Держдуми РФ, яку вона зробила на засіданні ПА ОБСЄ, розсмішила користувачів.

"Рідкісний випадок далекозорості в офтальмології. Нобелівка. Космонавтка Сєрова бачить невидиме", – зазначив один із блогерів на сторінці у Twitter.

Олена Сєрова АиФ

"Око-алмаз", "І візитка Яроша там ще на землі валялася", "Мабуть, на тлі кисневого голодування в мозку (якщо у неї він є) почалися галюцинації", "Це відбувається, коли хочеш вислужитися перед владою, а розуму вистачає тільки на такі безглузді історії", – жартують у мережі.

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Олена серова виглядає чо там у хохлів pic.twitter.com/2sFH8wlLTO - ninoroff voldemar (@goodvoldemar) July 8, 2019

Космонавта Олена Сєрова в Вікіпедії pic.twitter.com/HIXKEYWbGI - Donetskii partizanen (@IDemokrator) July 8, 2019

Космонавтка Сєрова Олена,

З перигею входячи в апогей,

Особисто бачила тяжкості полону,

Героїчної тезки своєї pic.twitter.com/XPlbMGIXM1 - СвійСередСвоїх (@SviySeredSvoih) July 8, 2019

І Олена Сєрова зрівнює рахунок! 1: 1 pic.twitter.com/Xlz8XYwQJD - Badamshin (@badamshin_s) July 8, 2019

Олена Сєрова ще до того, як у неї на голові оселився мозкової паразит pic.twitter.com/g4872bHOjl - Evgеnу Рriкhоdко (@Prikhodko_Ev) July 8, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.

Також російські пропагандисти осоромилися безглуздою брехнею про те, що воїни Збройних сил масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.

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