"І візитку Яроша побачила?" Фейк російської космонавтки про Донбас викликав ажіотаж у мережі

Фейк космонавтки, героя Росії Олени Сєрової про те, що вона нібито особисто бачила з борту МКС, як українські війська бомбили мирних жителів Донбасу, викликав ажіотаж мережі.
Так, заява депутата Держдуми РФ, яку вона зробила на засіданні ПА ОБСЄ, розсмішила користувачів.
"Рідкісний випадок далекозорості в офтальмології. Нобелівка. Космонавтка Сєрова бачить невидиме", – зазначив один із блогерів на сторінці у Twitter.
Олена Сєрова
АиФ
"Око-алмаз", "І візитка Яроша там ще на землі валялася", "Мабуть, на тлі кисневого голодування в мозку (якщо у неї він є) почалися галюцинації", "Це відбувається, коли хочеш вислужитися перед владою, а розуму вистачає тільки на такі безглузді історії", – жартують у мережі.
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Олена серова виглядає чо там у хохлів pic.twitter.com/2sFH8wlLTO- ninoroff voldemar (@goodvoldemar) July 8, 2019
Космонавта Олена Сєрова в Вікіпедії pic.twitter.com/HIXKEYWbGI- Donetskii partizanen (@IDemokrator) July 8, 2019
Російська депутат-космонавт Олена Сєрова (рос. Олена # Сєрова ) на ПА # ОБСЄ виступив з сенсаційною заявив про # Донбас и ее Гостра зір. Спойлер: ее бомбанули від аналітичного Звіту #InformNapalm https://t.co/SlCG4h5yA8 pic.twitter.com/gmjfB8FPZR- Roman Burko (@newsburko) July 8, 2019
Космонавтка Сєрова Олена,- СвійСередСвоїх (@SviySeredSvoih) July 8, 2019
З перигею входячи в апогей,
Особисто бачила тяжкості полону,
Героїчної тезки своєї pic.twitter.com/XPlbMGIXM1
І Олена Сєрова зрівнює рахунок! 1: 1 pic.twitter.com/Xlz8XYwQJD- Badamshin (@badamshin_s) July 8, 2019
Олена Сєрова ще до того, як у неї на голові оселився мозкової паразит pic.twitter.com/g4872bHOjl- Evgеnу Рriкhоdко (@Prikhodko_Ev) July 8, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська журналістка Яніна Соколова висміяла маразматичний фейк терористів "ЛНР" про те, як бійці ЗСУ нібито змушували жителів окупованих територій топтати прапор псевдореспубліки.
Також російські пропагандисти осоромилися безглуздою брехнею про те, що воїни Збройних сил масово почали сповідувати ідеологію нацизму. У зв'язку з цим військторги нібито не встигають поповнювати запаси нашивок із символікою Третього Рейху.
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