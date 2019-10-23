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23 жовтня • оновлено в 08:44
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/ Розслідування

"Ця скотина полізла до нього прямо в туалеті": чому в українських школах орудують педофіли

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В українські школи стає небезпечно відправляти дітей. У столиці днями неадекватний парубок прямо в шкільному туалеті почав чіплятися до першокласника. Хлопчикові вдалося відбитися від педофіла.

Але це далеко не перший випадок, коли школи відвідують неадекватні люди, і проходять вони туди безперешкодно. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

У шкільному туалеті зустрів педофіла

У гімназії №123 Подільського району Києва стався неприємний випадок. У школу пройшов сторонній молодий чоловік. Він зайшов у туалет, і почав чіплятися до першокласника. Добре, що школяр не розгубився, вдарив педофіла по руках і втік.

Чоловік вільно пройшов у будівлю школи

Чоловік вільно пройшов у будівлю школи

Скрін видео з камер гімназії

Однак з'ясувалося, що чоловік не вперше заходить у школи і чіпляється до дітей. До цього він побував іще в одному навчальному закладі – школі №2 по сусідству. За словами сестри школяра Анастасії Григорук, там педофіла спіймали вчителі, правда, поки чекали приїзду поліції, він утік.

"Чувак стояв у туалеті. І поки брат робив свої справи, ця скотина полізла до нього", – написала в соцмережі Анастасія Григорук. Пізніше поліцейські все-таки змогли затримати неадекватного чоловіка біля його будинку. Зараз триває слідство.

Однак, що дивно, в самій гімназії розголошувати цей випадок не хотіли. За словами сестри хлопчика, батькам сказали, що мовляв "проникновення" ж не було. І радили не надавати розголосу. А коли дівчина повідомила про це в соцмережах, то їй дзвонив обурений директор. Також Анастасія Григорук повідомила, що тільки під тиском адміністрація школи звернулася в поліцію.

Сестра хлопчика розповіла про жахливий випадок у школі

Сестра хлопчика розповіла про жахливий випадок у школі

Facebook Анастасії Григорук

Сам директор гімназії Володимир Конончук це спростовує. "Батько хлопчика повідомив нам про цей випадок 18 вересня. І в цей же день ми написали заяву в поліцію. А те, що інформація про це з'явилася в соціальних мережах, так адже мова йде про дитину і тут повинна бути конфіденційність, тому мене це обурило. Ніхто приховувати нічого від правоохоронців не збирається. Цей чоловік уже затриманий і йде слідство", – каже директор.

Так само він пояснює, що черговий у школі є. "Але розумієте, коли батькам дозволено заходити в школу і йти в клас, то як можна встежити. Ми, звичайно, з черговим проводимо роботу", – каже Конончук.

Школи охороняти нікому

В управлінні освіти Подільського району Києва OBOZREVATEL сказали, що насправді охороняти школи від таких неадекватних людей нікому.

У школу може вільно пройти будь-який сторонній чоловік

У школу може вільно пройти будь-який сторонній чоловік

"У бюджеті грошей на муніципальну охорону немає, тому вона не передбачена. У нас є тільки нічні сторожі і все. У деяких навчальних закладах батьківські комітети збирають гроші на охорону й укладають договори з приватними фірмами. Але так само багато батьків обурюються, що з них беруть гроші. Тому ось така ситуація", – сказали у відділі освіти Подільської райадміністрації.

Депутат Київради Валентин Мондрієвський запевняє, що до 2020 року в Києві відеоспостереження за навчальними закладами буде поєднано в єдину систему і дивитися за всім, що відбувається в школах, будуть правоохоронці.

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А ось що стосується фізичної охорони навчальних закладів, то поки в столиці охороняють тільки школи в найбільш криміногенних районах за допомогою "Громадської варти". За словами Мондрієвського, в наступному році збираються додати грошей з бюджету на установку і модернізацію парканів навколо столичних шкіл, щоб сторонні люди не могли потрапити навіть на територію навчального закладу.

Як розповіли OBOZREVATEL у пресслужбі поліції Подільського району, раніше підозрюваний був помічений і в столичній школі №2, яка розташована недалеко від гімназії. Батьки учнів школи також написали заяву в поліцію. Наразі чоловіка затримано, йому обирають запобіжний захід. А також проведуть судово-психіатричну експертизу.

Педофіли розгулюють навчальними закладами

Це вже не перший випадок, коли діти піддаються нападу педофілів у школах. Так іще в червні цього року в Маріуполі 27-річний педофіл напав на 11-річну дівчинку, яка йшла до навчального закладу на комп'ютерні курси. Він завів її за технічні споруди школи і спробував згвалтувати, але за допомогаю дітей, які проходили неподалік, його вдалося затримати.

Педофіл із Маріуполя напав на дівчинку, коли вона йшла в школу на комп'ютерні курси

Педофіл із Маріуполя напав на дівчинку, коли вона йшла в школу на комп'ютерні курси

sud.ua

В одну з Одеських шкіл раніше унадився приходити чоловік, який спокійно розгулював коридорами і демонстрував дітям із молодших класів статевий орган. Він був затриманий поліцією, але пізніше його відпустили під особисті зобов'язання.

У Харкові на території школи №78 чоловік чіплявся до школярів. Він робив їм непристойні пропозиції. Це помітила одна з мам і повідомила в школу. До приїзду поліції вчителі затримали педофіла.

Неадекватного чоловіка затримали в Харкові, раніше він був судимий за розбещення малолітніх

Неадекватного чоловіка затримали в Харкові, раніше він був судимий за розбещення малолітніх

newsroom.kh.ua

Дівчинка з п'ятого класу іншої школи, №91, також розповіла, що він підходив до неї і робив непристойні пропозиції. З'ясувалося, що раніше 54-річний затриманий був судимий за статтею розбещення неповнолітніх.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Теги
школа педофiли охорона
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hunt andres
hunt andres
Итоги майдана.
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Потому что уграинзге мир
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