"Хвороба прогресує": Савченко порадили лікуватися

Позафракційному народному депутату України Надії Савченко слід звернутися за кваліфікованою медичною допомогою.

"Хвороба прогресує", - сказав "Обозревателю" позафракційний народний депутат України Борислав Береза.

Коментуючи звинувачення Савченко про те, що два народних депутати України - Юрій Береза і Андрій Тетерук - нібито є російськими офіцерами, котрі принесли присягу на вірність РФ, він заявив: "Я вважаю, що з психіатричними проблемами Надії Савченко повинні розбиратися професіонали від медицини. А з її протизаконними діями повинні розбиратися представники правоохоронних органів, наприклад, Генеральна прокуратура України".

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"Але в будь-якому випадку хвороба прогресує, і їй точно треба звернутися до лікаря", - переконаний нардеп.

Як писав "Обозреватель", в ефірі телеканалу ZIK Савченко заявила, що нардепи від "Народного фронту" Юрій Береза і Андрій Тетерук є російськими офіцерами, які давали присягу РФ.