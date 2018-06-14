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Хто ухвалив рішення окупувати Крим: названі чотири прізвища

4.1тЧитати новину російською

Рішення про окупацію Криму Російською Федерацією в 2014 році ухвалювали чотири людини з верхівки російської влади.

Про це старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд заявив в ефіру програми "Час відповідати" на "Радіо НВ", передає "Новое время".

Так, за його словами, рішення приймали президент Росії Володимир Путін, нинішній начальник ФСБ Росії Олександр Бортник, секретар Ради Безпеки РФ Микола Патрушев і екс-глава ФСБ Сергій Іванов.

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Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву про анексію Криму, звинувативши у цьому свого попередника Барака Обаму.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Володимир ПутінАндерс АслундАндерс Ослунд
Місце
Україна
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