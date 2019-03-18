Хто такий "таємний агент" Шевченко: в НАБУ прояснили роль

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що "таємний агент" Євген Шевченко допомагав слідству на добровільній основі.

У прес-службі НАБУ відзначили, що Шевченко брав участь у справах про заволодіння газом і засобами "Укрзалізниці" компаніями братів-нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів.

У Бюро відзначили, що в 2015-2017 роках колишній перший заступник начальника філії "Центр забезпечення виробництва ПАТ "Укрзалізниця", який був помічником нардепа - голови Комітету ВР з питань транспорту, спільно з ним організував корупційну схему.

"Помічник нардепа (в листуванні відзначається як "Едік"), шукав шляхи, як "домовитися" з НАБУ, коли факти зловживань стали вивчати детективи. З 2016 року "Едік" дізнався, що його знайомий співробітник СБУ (в листуванні "Діма М") дружить з бізнесменом Андрієм Рогозою (в листуванні "RAN"), який підтримує дружні стосунки з особою, яка має певні "зв'язки" з НАБУ (в листуванні -"Женя Шевченко")", – йдеться в повідомленні.

Після цього детективи НАБУ отримали дозвіл Апеляційного суду Києва на проведення негласних слідчих дій, до участі в яких залучили Шевченка на добровільній основі. Слідчі дії тривали з листопада 2016 по квітень 2017 року. За цей час у Євгена було дві зустрічі з "Едіком", які були задокументовані, а записи долучені до матеріалів кримінального провадження.

"Едік" прагнув до закриття всіх кримінальних проваджень, де фігурує "Корпорація "КРТ" (кінцевий бенефіціар - народний депутат). "Ціна питання"- 0,5-1 млн доларів за закриття кримінальних проваджень по "УЗ", 2-2, 5 млн доларів за закриття кримінальних проваджень за фактом розкрадання газу на двох ТЕЦ", – відзначили в Бюро.

У НАБУ відзначили, що відомості отримані на зустрічах Шевченко з "Едіком" під час проведення санкціонованих негласних слідчих дій стала елементом доказової бази для ряду кримінальних проваджень НАБУ, матеріали стали основою для підготовки подання про зняття депутатської недоторканності з глави Комітету ВР з питань транспорту. Зараз САП усуває недоліки в поданих для повторного направлення в ГПУ.

Під час зустрічей Шевченко іта "Едіка" встановлено його ставлення до ТОВ "Корпорації КРТ", ТОВ "Арго", ТОВ "Експозиція", ТОВ "Еврооснова-СМ", які були задіяні в злочинних схемах, а також до одного з підприємств з ознаками фіктивності - ТОВ "Лембуд", на яке виводилася частина коштів, отриманих злочинним шляхом.

Євген Шевченко Громадське

Крім "Едіка" до кримінальної відповідальності в цілому залучено сім чоловік - керівництво заводу з виробництва стрілочної продукції, засновника-директора фіктивної компанії-переможця торгів ТОВ "Арго", директора компанії-посередника ТОВ "Корпорація КРТ".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Журналісти оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території Росії. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістовіз звинувачення, а Олег Гладковський назвав інформацію про розкрадання "компіляцією брехливих фактів".

Незабаром журналісти розкрили також суми "відкатів" від розкрадання в оборонному комплексі для чиновників, опублікувавши нові докази.

Пізніше в мережі опублікували матеріали, які можуть бути тією самою скандальною листуванням фрагменти якої використовували журналісти, переданої в НАБУ.

У НАБУ прокоментували звинувачення в покриванні розкрадань в "Укроборонпрому", що містяться в журналістському розслідуванні.

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