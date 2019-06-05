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"Хрестився князь Володимир!" Подруга Путіна знайшла нове виправдання окупації Криму

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Спікер Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко заявила, що вважає Крим однією з опор Росії, оскільки там прийняв хрещення київський князь Володимир Великий.

Нахабне спотворення історичних фактів на користь країни-агресора вона використала у своїй промові під час виступу, присвяченого п'ятиріччю анексії Криму. Фрагмент її спічу показав у своєму відеоблозі український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Валентина Матвієнко

Валентина Матвієнко

Скріншот відео

"Крим по праву можна назвати одним з духовних центрів Росії. Як відомо, тут за переказами князь Володимир прийняв православ'я, тут розташовані духовні святині наших традиційних релігій", – висловилася соратниця президента Росії Володимира Путіна.

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Цимбалюк із сарказмом сприйняв слова Матвієнко і нагадав їй, що Володимир Великий не мав абсолютно ніякого відношення до сучасної Росії, яка захопила чужу територію.

"Напевно, правильно говорити не духовні святині, а духовні скріпи. З Володимиром все зрозуміло – єдине, забула Валентина Іванівна сказати, що князь-то він київський", – підкреслив журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Матвієнко заявила, що країна-агресор налаштована на повернення до добросусідських відносин з Україною. Більш того, вона закликала Київ почати все "з чистого аркуша".

Раніше вона випадково зізналася у вторгненні Росії на Донбас. Так, Матвієнко відзначила, що створення помісної православної церкви в Україні виллється в громадянську війну. На думку Цимбалюка, таким чином вона зруйнувала міф про те, що в Україні нібито вже п'ятий рік йде "громадянська війна".

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Росія
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