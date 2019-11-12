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12 листопада • оновлено в 17:25
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/ Розслідування

Ховаються за мирними жителями: у ЗСУ розповіли про боягузтво російських військових на Донбасі

2.1т
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Російські війська на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ, прикриваючись місцевими жителями.

Про це в сюжет "5 каналу" розповіли українські захисники, що обороняють Новотошківське, Луганська область.

"Вони прикриваються місцевими завжди. Вони боягузи. Роблять так свої позиції, щоб, де б ми не були, вони прикриваються місцевим населенням", – розповів військовий ХСУ Петро.

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Боєць розповідає, що це його третя ротація на схід країни.

"Йде справжня війна з боку Росії, російські війська, російські найманці. Хто хоче захищати – захищає. А хто там, бог їм суддя. Скільки Росія поклала тут наших хлопців, змиритися з тим я просто не міг і підписав трирічний контракт", – поділився він.

Товариш по службі Василь додав, що ворог посилив обстріл Новотошківськго з 15 жовтня: "Все більше і більше провокують. Почалося з 15 числа, і щоночі провокують".

"Я думаю, з боку сепаратистів пройшла ротація, тому що ці більш стріляють, провокують нас дуже часто. Я думаю, що це пов'язано саме з тим, що з того боку пройшла ротація", – припустив Петро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" влаштували нові провокації на Донбасі, обстрілявши селище Новотошківське Луганської області.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війна Донбас
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van Dijk Max
van Dijk Max
петро и василь решили пограбить донбасс , а вот Росс войска им мешают , какая несправедливость
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Антошин Денис
Антошин Денис
Как я устал читать бред захватчиков Донбасса
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Рейт Адам
Рейт Адам
Антошин Денис, так не читай.иди о то 60 минут пропустишь)
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Они трусы." Лучше бы рассказал как ты в первой ротации срался в "трусы" под Дебальцево ...
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5
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2 из 5 ответов | показать все
Рейт Адам
Рейт Адам
Ще не вмерла, не,в Крыму только вы убивали)) зато на донбассе,мы накопили около 30 тысяч казломордых( доклад ООН о военном конфликте и нарушениях прав человека в Крыму и на Донбассе)
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Петров Александр
Петров Александр
Кризский Игорь, ты ЛЖЕШЬ. А впрочем ты всегда ЛЖЕШЬ.
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