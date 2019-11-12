Ховаються за мирними жителями: у ЗСУ розповіли про боягузтво російських військових на Донбасі

Російські війська на Донбасі обстрілюють позиції ЗСУ, прикриваючись місцевими жителями.
Про це в сюжет "5 каналу" розповіли українські захисники, що обороняють Новотошківське, Луганська область.
"Вони прикриваються місцевими завжди. Вони боягузи. Роблять так свої позиції, щоб, де б ми не були, вони прикриваються місцевим населенням", – розповів військовий ХСУ Петро.
Боєць розповідає, що це його третя ротація на схід країни.
"Йде справжня війна з боку Росії, російські війська, російські найманці. Хто хоче захищати – захищає. А хто там, бог їм суддя. Скільки Росія поклала тут наших хлопців, змиритися з тим я просто не міг і підписав трирічний контракт", – поділився він.
Товариш по службі Василь додав, що ворог посилив обстріл Новотошківськго з 15 жовтня: "Все більше і більше провокують. Почалося з 15 числа, і щоночі провокують".
"Я думаю, з боку сепаратистів пройшла ротація, тому що ці більш стріляють, провокують нас дуже часто. Я думаю, що це пов'язано саме з тим, що з того боку пройшла ротація", – припустив Петро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" влаштували нові провокації на Донбасі, обстрілявши селище Новотошківське Луганської області.
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