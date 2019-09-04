Ховають техніку в нових схованках: терористи "Д/ЛНР" пішли на нову підлість

На окупованій частині Донбасу терористи будують нові споруди для зберігання військової техніки і озброєння.

Як йдеться у зведенні групи "Інформаційний спротив", противник продовжує удосконалювати інфраструктуру і матеріально-технічну базу своїх полігонів, навчальних центрів.

Терористи це роблять з метою забезпечення тривалого перебування там особового складу і озброєння, а також більш якісного забезпечення навчального та тренувального процесів.

Терорист "ДНР" НТВ

"Протягом тижня на території відразу кількох полігонів проводилися активні інженерно-будівельні роботи з облаштування навчально-матеріальної бази полігонів і будівництво нових критих місць для зберігання військової техніки та озброєння", - додали в ІС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі вибухнули істерикою за удар ЗСУ, окупаційне угруповання розгорнуло інформаційно-психологічну операцію.

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