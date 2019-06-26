Ховав у холодильнику: з'ясувалися шокуючі деталі вбивства Даші Лук'яненко

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.
Таку версію подій озвучили жителі села Іванівка Одеської області, де сталася трагедія, пишуть "Факти".
За їх словами, коли кінологи із собаками приходили в будинок Тарасова, то нічого не змогли знайти. Крім того, деякі припускають, що батьки ймовірного вбивці могли знати про злочин.
Підозрюваний Микола Тарасов і вбита Даша Лук'яненко
Колаж
"Я вірила матері Миколи і підтримувала її, коли вона говорила, що сина намагаються оббрехати. Вона ще мені сказала: "Якщо він убив, то куди б сховав труп?" – а я відповідаю: "Як куди?! В морозилку". Адже поряд із житловим будинком Тарасових є склад для товару... Тоді тітка Маша замовкла, а після паузи сказала: "Ой, у нас не працюють морозилки, тільки холодильник", – розповіла мешканка Іванівки Ольга.
Вона додала, що родина підозрюваного працює на місцевому ринку і в той день отримувала м'ясо.
"Мені подумалося, чи не міг він спочатку заховати тіло дівчинки в холодильник? А потім сам або за допомогою батьків викинув його в каналізацію? Може, тому воно збереглося?" – каже жінка.
Коли тіло дівчинки знайшли, як розповідають місцеві жителі, батько підозрюваного спокійно торгував у своїй лавці на місцевому ринку та скаржився на поліцейських – нібито під час обшуків вони "буквально розгромили будинок і завдали божевільний збиток".
Фото з похорону дівчинки
Факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла 11-річна Дарина Лук'яненко. Дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і не повернулася додому.
Дитину цілодобово шукали півтисячі людей : поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази та пілоти.
19 червня було знайдено тіло Дарини. Співробітники поліції витягли голий труп із вигрібної ями в будинку її сусіда.
Підозрюваного – 22-річного Миколу Тарасова – затримали.
У своїх первинних свідченнях Тарасов сказав, що душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нібито нічого не зробив. Її тіло він кинув в яму, а речі облив бензином і спалив. За версією слідства, вбивство було скоєно на сексуальному підґрунті.
21 червня відбувся похорон 11-річної Дарини.
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