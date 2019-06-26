Ховав у холодильнику: з'ясувалися шокуючі деталі вбивства Даші Лук'яненко

Вбивця 11-річної Даші Лук'яненко Микола Тарасов міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.

Таку версію подій озвучили жителі села Іванівка Одеської області, де сталася трагедія, пишуть "Факти".

За їх словами, коли кінологи із собаками приходили в будинок Тарасова, то нічого не змогли знайти. Крім того, деякі припускають, що батьки ймовірного вбивці могли знати про злочин.

Підозрюваний Микола Тарасов і вбита Даша Лук'яненко Колаж

"Я вірила матері Миколи і підтримувала її, коли вона говорила, що сина намагаються оббрехати. Вона ще мені сказала: "Якщо він убив, то куди б сховав труп?" – а я відповідаю: "Як куди?! В морозилку". Адже поряд із житловим будинком Тарасових є склад для товару... Тоді тітка Маша замовкла, а після паузи сказала: "Ой, у нас не працюють морозилки, тільки холодильник", – розповіла мешканка Іванівки Ольга.

Вона додала, що родина підозрюваного працює на місцевому ринку і в той день отримувала м'ясо.

"Мені подумалося, чи не міг він спочатку заховати тіло дівчинки в холодильник? А потім сам або за допомогою батьків викинув його в каналізацію? Може, тому воно збереглося?" – каже жінка.

Коли тіло дівчинки знайшли, як розповідають місцеві жителі, батько підозрюваного спокійно торгував у своїй лавці на місцевому ринку та скаржився на поліцейських – нібито під час обшуків вони "буквально розгромили будинок і завдали божевільний збиток".

Фото з похорону дівчинки Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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