Ховав по ящиках: в кабінеті голови правління "Черкасигаз" знайшли велику суму грошей

У ВАТ "Черкасигаз" були проведені обшуки на підставі постанов слідчого судді Печерського районного суду Києва.

Як повідомляється в групі "Наші Черкаси" на сторінці в Facebook, в ході них вилучено грошові кошти в службовому кабінеті в шухляді робочого столу голови правління підприємства Сергія Буяна.

"Кошти на загальну суму 7000 США і 463 191 грн, які упаковані в чорний поліетиленовий пакет з написом BMW, опечатані та скріплені печаткою Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та підписом слідчого", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в сейфі в службовому кабінеті голови правління вилучено грошові кошти на загальну суму 22 460 США і 345 000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР несподівано прийшло з обшуками в "Укроборонпром".

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