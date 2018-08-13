"Хоронили у закритій труні": з'ясувалися трагічні деталі ДТП з дітьми під Запоріжжям

У масштабному ДТП з маршруткою у Запорізькій області загинули двоє дітей з однієї сім'ї - хлопчикам було по 8 років.

Як розповіли OBOZREVATEL у селі Біленьке, звідки родом загиблі Женя та Іван, хлопці перейшли до другого класу. "Ірина Бордюгова поїхала на відпочинок у Кирилівку з дорослою донькою, сином Женею і онуком Іваном. От син і онук загинули", - повідомила голова сільради Алла Кришталь.

У неділю, 12 серпня, хлопчиків поховали. "Женечку хоронили у закритій труні. Трагедія сколихнула все село. Люди збирали гроші, несли зі школи, садочка. Ірина працює технічкою у школі, її чоловік був майстром на СТО, зараз охоронцем працює. Їхню родину всі знають, дуже гарні люди", - каже Кришталь.

Сама Ірина перебуває в лікарні, нещодавно її перевели з реанімації у звичайну палату. Її доросла дочка, яка втратила сина, теж у лікарні. Жінок відпустили на похорон, але Ірині стало погано і її забрала "швидка". У селі кажуть, що не пощастило дітям, які сиділи біля вікон - саме вони і загинули.

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