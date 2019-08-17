Ховали труп? З'явилася несподівана версія пожежі в "Токіо Стар" в Одесі

Серед основних версій пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" поліція розглядає інсценування з метою приховування вбивства.

Про це повідомив начальник Головного управління Нацполіціі в Одеській області Олег Бех на брифінгу в Одесі. За його словами, у слідства поки три версії, передає "Громадське ТБ".

"Перша версія – інсценування пожежі з метою приховування вбивства, друга – порушення правил пожежної безпеки, третя – необережне використання вогню постояльцями готелю", – зазначив Бех.

Готель "Токіо Стар" після пожежі "Думська"

За його словами, зараз правоохоронці більше схиляються до другої версії. Він додав, що, за даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, пожежа, швидше за все, почалася зі щитової у пральні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, власником одеського готелю "Токіо Стар", під час пожежі в якому живцем згоріли вісім осіб, є Вадим Чорний зі скандальною репутацією.

Після пожежі його сфотографували біля готелю. Чоловік спокійно сидів на лавці.

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