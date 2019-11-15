Головна Новини
15 листопада • оновлено в 11:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Хотів вистрибнути з вікна: в Одесі сталася надзвичайна подія з чоловіком. Фото

523
Читати матеріал російською

В Одесі на проспекті Шевченка близько третьої години ночі 15 листопада чоловік намагався вистрибнути з вікна своєї квартири на 11 поверсі.

33-річний одесит сидів на підвіконні і погрожував зістрибнути вниз. На місце прибули два екіпажі патрульних. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).

Поки один екіпаж умовляв чоловіка повернутися в квартиру, інший піднявся в приміщення. Двері відчинила схвильована жінка, яка і викликала поліцію.

Новини
Голосно кричав і лаявся: в Одесі спіймали неадеквата з сокирою. Відео

Патрульним за допомогою психологічних прийомів вдалося вмовити чоловіка не стрибати. Його передали лікарям.

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна

Патрульна поліція Одеси

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна

Патрульна поліція Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з вікна психіатричної лікарні ім. Павлова вистрибнули три дівчинки-підлітка. За попередньою інформацією, вони намагалися втекти. Одна з дівчаток постраждала, її шпиталізували.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Михайло Бардін Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси Національна поліція України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги