Хотів вистрибнути з вікна: в Одесі сталася надзвичайна подія з чоловіком. Фото

В Одесі на проспекті Шевченка близько третьої години ночі 15 листопада чоловік намагався вистрибнути з вікна своєї квартири на 11 поверсі.

33-річний одесит сидів на підвіконні і погрожував зістрибнути вниз. На місце прибули два екіпажі патрульних. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє управління Патрульній поліції в Одеській області (щоб подивитися фото, проскролльте сторінку до кінця).

Поки один екіпаж умовляв чоловіка повернутися в квартиру, інший піднявся в приміщення. Двері відчинила схвильована жінка, яка і викликала поліцію.

Патрульним за допомогою психологічних прийомів вдалося вмовити чоловіка не стрибати. Його передали лікарям.

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна Патрульна поліція Одеси

В Одесі чоловік хотів вистрибнути з вікна Патрульна поліція Одеси

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Києві з вікна психіатричної лікарні ім. Павлова вистрибнули три дівчинки-підлітка. За попередньою інформацією, вони намагалися втекти. Одна з дівчаток постраждала, її шпиталізували.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал