Хотіли його смерті: в Росії назвали головних ворогів Бабченка

У смерті російського журналіста Аркадія Бабченка були зацікавлені чеченці.

Таке припущення зробив головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов в прямому ефірі "Говорить Москва".

"Аркадій був людиною вкрай різким, я б сказав навіть, радикального складу. У другій чеченській війні він воював контрактником, тобто добровільно. Після українських подій він строго зайняв сторону українців і української армії. Аркадій був нерозбірливий у виборі ворогів. Його ворогами в першій чеченкою війні і другий були чеченці. з Донбасу були ось ці всі. тобто це люди з автоматами і руками в крові ", - сказав Венедиктов.

"Він не імітував ні розуміння, ні примирення. Як він вважав, так він і говорив, так він і робив. Всякі змовницькі версії можна скільки завгодно висувати. Що ми знаємо: його чекали на сходовій клітці, там темно. Значить, знали, де він жив. Професійно три постріли в спину, коли він відкрив двері і увійшов. тобто ми нічого не знаємо. Треба чекати хоч якихось деталей ", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL , раніше спливли нові деталі вбивства Бабченко . Кулі могли пронизати легені та серце.