Хотіла звільнити Донецьк: опубліковано фото трагічно загиблої захисниці України

У середу, 17 липня, загинула боєць батальйону ОШБ "Донбас-Україна" Світлана Стребіж.

Як сказано в Facebook на сторінці батальйону, до служби вона приєдналася ще в березні 2015 року.

"Після півторарічної боротьби із онкологією за життя, весь час планувала продовжити службу заради повернення окупованої землі під контроль України, оскільки її дім місто Донецьк", - сказано в повідомленні.

Світлана Стребіж facebook.com/teroboronaDonbass

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото Антона Факи, який загинув в результаті обстрілу під Гранітним. Бійцеві був всього 21 рік.

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