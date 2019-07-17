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Хотіла звільнити Донецьк: опубліковано фото трагічно загиблої захисниці України

1.1т Читати матеріал російською

У середу, 17 липня, загинула боєць батальйону ОШБ "Донбас-Україна" Світлана Стребіж.

Як сказано в Facebook на сторінці батальйону, до служби вона приєдналася ще в березні 2015 року.

"Після півторарічної боротьби із онкологією за життя, весь час планувала продовжити службу заради повернення окупованої землі під контроль України, оскільки її дім місто Донецьк", - сказано в повідомленні.

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Світлана Стребіж

Світлана Стребіж

facebook.com/teroboronaDonbass

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали фото Антона Факи, який загинув в результаті обстрілу під Гранітним. Бійцеві був всього 21 рік.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Освободить от кого, от дончан? вот и расплатилась за свой геноцид.
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
освободить Донецк.а чего не Крым?там точно российские войска
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Хотела освободить свой Донецк от неправильных жителей, а освободила от себя )))
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