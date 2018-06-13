"Хорватський сценарій": озвучені кроки по деокупацї Донбасу

Сценарій реінтеграції окупованого Донбасу до складу України на увазі кілька конкретних кроків і містить подібний досвід Хорватії, яка свого часу відновила сувереніетет Східної Славонії.

Реалістичне розвиток подій озвучив колишній посол України в Хорватії (2010-2017) і Боснії і Герцеговині (2011-2017), радник міністра з питань тимчасово окупованих територій Олександр Левченко в інтерв'ю "Апострофу".

Вона нагадав, що військовий контингент заходив в Східну Славонії для контролю виведення іноземних військ і роззброєння підрозділів місцевих сепаратистів.

"Через 30 днів цей процес був завершений. У нас мова йде про більшу території і кількості населення, тому потрібно, скажімо, 60 днів. Коли зброя буде складено, а війська виведені, відбувається доповідь про завершення демілітаризації", - розповів експерт.

Після цього, за хорватському сценарієм, починається друга фаза: підготовка і проведення місцевих виборів.

"Говорити про вибори при існуванні якихось окупаційних органів неможливо, тому їх спочатку виводять, а всю владу (як військово-поліцейський, так і цивільний компонент) бере на себе транзитна адміністрація, і починається загальна підготовка до виборів. У Хорватії все відбувалося по хорватському законодавству , відповідно, у нас мова йде про український правовому полі ", пояснив він.

Левченко підкреслив, що одночасно повинні реєструватися нові політичні партії, а їх статути - узгоджуватися в Києві, Мін'юст повинен затвердити сформовані списки цих політичних партій, межі округів і так далі.

"Після цього проводяться вибори. У Хорватії вони відбулися десь через рік, приблизно так само можна розраховувати і Україні - через рік після того, як нашу територію покине останній іноземний найманець і представник збройних сил іноземних держав" - додав дипломат.

Після закінчення виборів, починається процес підготовки до передачі всієї влади.

"Звичайно, ми трохи забігли вперед, але МінВОТ бачить, як це відбувалося в інших країнах, найближчий для нас позитивний досвід - це як раз Хорватія. І таким чином можна реалізувати цей мирний план", - запевнив він.

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