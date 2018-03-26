Холодно і на виду: у Савченко розповіли про умови в СІЗО

Позафракційного народного депутата Надію Савченко в СІЗО тримають в холодній камері, в якій також "всюди встановлено відеоспостереження".

Про це в коментарі журналістам розповіла її сестра Віра Савченко, передає УНН, уточнивши, що спілкування з Надією відбувається через адвокатів.

"Те, що камери кругом, тобто, той же відеоспостереження, як і в будь-якому СІЗО в Російській Федерації. Більше нічого не відомо. Вона попросила додаткову ковдру, бо холодно - це приміщення не опалюється", - розповіла Віра.

Вона також повідомила, що їхня мати у важкому стані, адже її діти - це її опора.

Як повідомляв "Обозреватель", 23 березня суд обрав запобіжний захід Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.

Їй інкримінується змова з переговірником Володимиром Рубаном, ватажком "ДНР" Олександром Захарченко і "міністром доходів і зборів" "ДНР" Олександром Тимофєєвим з метою замаху на вище керівництво країни і здійснення терактів.