"Вся Донецька область була б нашою": ватажок "ДНР" розповів, як терористи втекли від ЗСУ

Ватажок батальйону "Схід" терористичної "ДНР" Олександр Ходаковський розказав, як відразу 90 найманців Путіна без попередження втекли від українських захисників в районі Авдіївки на Донбасі.

Подробицями він поділився в інтерв'ю "Комсомольской правде". За словами терориста, "договорняків" не було, і втеча "військ" стала повною несподіванкою.

"Було справжнім сюрпризом, коли 90 осіб "ополчення" вийшли з Авдіївки. Напередодні ми їх навіть посилили різними видами озброєння. Вони скаржилися, що центральний штаб, тоді очолюваний міністром оборони Стрєлковим, погано їх постачає. Ми не дивилися – наш підрозділ – не наш, у нас стояли спільні завдання – не допустити противника, тому ділилися. І раптом вони залишили Авдіївку, посилаючись на розпорядження центрального штабу. До речі, тоді цілком серйозно штабом розглядалися перспективи відходу до кордонів Донецька, обрізання околиць Донецька, залишення Петровського району та Трудовських", – згадав він.

Ходаковський розповів, як терористи втекли від ЗСУ

За словами Ходаковського, процесами ніхто не керував і в рядах терористів не було ладу.

"Ми ж тоді діяли автономно, виходячи зі своїх можливостей. Йшов процес, коли більш дрібні підрозділи вливалися в великі, де була вже збудована система постачання і забезпечення. Вони зберігали своє управління, але вже підпорядковувалися якимось загальним вимогам, щоб виконувати певні загальні завдання", – поділився найманець.

"Але я хочу сказати, що якби всі ті, хто ходив по вулицях Донецька і захоплював будівлі, записалися б до лав "ополчення", то не лише Авдіївка, але і вся Донецька область була б нашою. Навіть якби на це зважилися хоча б половина з них. Громити влада і воювати за Батьківщину – виявилося різними поняттями. На жаль, люди деяких категорій налаштовані більше на руйнування, ніж на створення", – видав ватажок терористів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ходаковський зізнався, що особисто віддав наказ про артилерійський обстріл рідного міста Ясинувата на Донбасі.

Також він видав заяву про те, що "Л/ДНР" "своїми жертвами захищають Росію від конфлікту".

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