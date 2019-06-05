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"Хочемо жити, як п'ять років тому!" Кримчани стали публічно проситися назад в Україну

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У кримських пабліках жителі окупованого Росією півострова зізнаються, що більша частина з них мріє повернутися в Україну.

Більш того, такої думки дотримуються навіть ті, хто спочатку підтримував анексію. Скріншот з підтвердженням цього опублікований на сторінці RoksolanaToday & Крим25% у Twitter.

На ньому видно дискусію, яку люди вели в мережі. Прихильники "русского міра" запевняли, що тих, хто сумує за Україною, ніхто не тримає в Криму. Разом з тим, деякі з них скаржилися на те, що кремлівське пропагандистське телебачення постійно годує своїх глядачів інформацією про Україну, оминаючи теми Російської Федерації.

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анексія Криму

анексія Криму

УНІАН

Однак один із коментаторів дуже дохідливо відповів на випади фанатів путінської окупації частини України, підкресливши, що більша частина населення хотіла б повернутися на п'ять років назад.

"Щоб не писали "кримчани", особливо з Москви, Удмуртії і каторжного краю, – є велика частина тих, хто хоче жити, як п'ять років тому. Вже усвідомили, хто до них прийшов", – пише він.

"Хочемо жити, як п'ять років тому!" Кримчани стали публічно проситися назад в Україну

При цьому автор допису зі скріншотом крику душі з окупації висловив упевненість в тому, що гнівні коментарі про Крим в складі України залишають винятково ті його мешканці, які переїхали на півострів після анексії з країни-агресора.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк розповів, що жителі "Л/ДНР" просять у бійців ЗСУ, щоб ті їх скоріше звільнили. Люди чекають приходу України та цивілізації.

Тим часом в Криму люди скаржаться на відсутність в лікарнях міста ліків для інсулінозалежних людей з цукровим діабетом. Крім того, вони обурюються через халатне ставлення медпрацівників. П'яні медики буквально відправляють додому помирати людей у важкому стані.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вы готовы отправить сынулю в зону АТО???тогда вам на Окраину))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну так пускай Юлия Иванченко едет жить на Украину. Что-то я больше не заметил желающих вернуться в прошлое.
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