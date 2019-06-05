"Хочемо жити, як п'ять років тому!" Кримчани стали публічно проситися назад в Україну

У кримських пабліках жителі окупованого Росією півострова зізнаються, що більша частина з них мріє повернутися в Україну.

Більш того, такої думки дотримуються навіть ті, хто спочатку підтримував анексію. Скріншот з підтвердженням цього опублікований на сторінці RoksolanaToday & Крим25% у Twitter.

На ньому видно дискусію, яку люди вели в мережі. Прихильники "русского міра" запевняли, що тих, хто сумує за Україною, ніхто не тримає в Криму. Разом з тим, деякі з них скаржилися на те, що кремлівське пропагандистське телебачення постійно годує своїх глядачів інформацією про Україну, оминаючи теми Російської Федерації.

анексія Криму УНІАН

Однак один із коментаторів дуже дохідливо відповів на випади фанатів путінської окупації частини України, підкресливши, що більша частина населення хотіла б повернутися на п'ять років назад.

"Щоб не писали "кримчани", особливо з Москви, Удмуртії і каторжного краю, – є велика частина тих, хто хоче жити, як п'ять років тому. Вже усвідомили, хто до них прийшов", – пише він.

При цьому автор допису зі скріншотом крику душі з окупації висловив упевненість в тому, що гнівні коментарі про Крим в складі України залишають винятково ті його мешканці, які переїхали на півострів після анексії з країни-агресора.

паблік Ялти

"Щоб не писали кримчани особливо з Москви, Удмуртії і каторжної краю - є велика половина тих хто хоче жити як 5 років тому. Вже усвідомили хто до них прийшов"

гадя-100% замостье pic.twitter.com/v1SgqxNgcC - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Роман Цимбалюк розповів, що жителі "Л/ДНР" просять у бійців ЗСУ, щоб ті їх скоріше звільнили. Люди чекають приходу України та цивілізації.

Тим часом в Криму люди скаржаться на відсутність в лікарнях міста ліків для інсулінозалежних людей з цукровим діабетом. Крім того, вони обурюються через халатне ставлення медпрацівників. П'яні медики буквально відправляють додому помирати людей у важкому стані.

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