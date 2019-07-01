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"Хочемо тільки Новоросію": з'ясувалися скандальні факти про нового главу Луганської ОДА

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Віталій Комарницький, який був затверджений Кабінетом міністрів на посаду голови Луганської обласної держадміністрації, заснував релігійну громаду разом із "партнерами" з "ЛНР".

Про це написав у Facebook український журналіст і волонтер Роман Сініцин. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, він зазначив, що глава ОДА вказав неправду в своїй декларації за 2017 рік, будучи ректором Луганського університету внутрішніх справ. За словами Синицина, Комарницький забув вказати, що є засновником релігійної організації "Прихід на честь святителя і сповідника Луки Кримського міста Луганська".

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Віталій Комарницький

Віталій Комарницький

KP.UA

Відзначається, що мова йде про прихід РПЦ в Україні, який діє на території Луганської області, а свої служби переважно проводить на території Луганського медичного університету в окупованому Луганську.

Віталій Комарницький

Віталій Комарницький

Громадське

Сініцину вдалося дізнатися, що співзасновниками громади виступають також Ковшарова Любов Петрівна і Ковшаров Олег Васильович (протоієрей).

"Дуже неоднозначні люди. Ну тобто однозначні. Сепари", – охарактеризував їх волонтер.

Так, раніше вони засвітилися в пропагандистському ролику про Донбас. На відео відбувся такий діалог:

"Тут буде далі Україна чи Новоросія?" – запитали Ковшарових.

Священик: "Люди вже в Україні тут жити не будуть".

Любов Петрівна: "Ми хочемо тільки Новоросію".

Священик: "Це держава, яка вбиває своїх людей тільки за те, що вони або мислять по-іншому, або хочуть трошки краще жити".

Також серед "партнерів" Комарницького викрили Бербеця Едуарда Миколайовича – "чиновника "ЛНР". В "республіці" він очолює державний комітет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше затверджений на посаду голови Одеської ОДА Андрій Андрейчиков попався на постачанні металобрухту в невизнане Придністров'я та співробітництво з сепаратистами.

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Місце
Україна
Тег
Лугаська область
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Мир Миру
Мир Миру
Ці люди не хочуть напрягатись, щоб українську мову хоча б вивчити. То як ледарі можуть жити краще? Хіба що вкрадуть, наприклад, шапку.
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Эх, одни сепары кругом. Вот и я сепар( по отношению к незалежной).
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