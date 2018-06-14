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Хоч конем грай: у мережі показали свіжі фото порожніх пляжів Криму

2.5тЧитати новину російською

У мережі показали свіжі фото порожніх пляжів в анексованому Криму.

Знімки виставлені на сторінці блогера "RoksolanaToday&Крим" у Twitter.

"Алушта, Рибаче. Прямо зараз. Трошки далеко від моста просто", - йдеться в коментарі.

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Також показані фото пляжів Берегового поблизу Феодосії та Нового світу, де справи йдуть не краще.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в окупованому Росією Криму були помічені позашляховики з "ЛНР".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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