Хоч конем грай: у мережі показали свіжі фото порожніх пляжів Криму

У мережі показали свіжі фото порожніх пляжів в анексованому Криму.
Знімки виставлені на сторінці блогера "RoksolanaToday&Крим" у Twitter.
"Алушта, Рибаче. Прямо зараз. Трошки далеко від моста просто", - йдеться в коментарі.
Також показані фото пляжів Берегового поблизу Феодосії та Нового світу, де справи йдуть не краще.
Нове світло- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р
Дуже в сторону від моста просто pic.twitter.com/jSQzeiMOhd
Нове світло- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р
Черги, не проштовхнутися pic.twitter.com/7f9XExhEDb
Берегове - Феодосія- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р
прямо зараз
вебок мізер работает.Не більше 10% вже від кількості 2014 року
Нікому і нема за що обслуговувати pic.twitter.com/Mi0TQfAKUf
Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в окупованому Росією Криму були помічені позашляховики з "ЛНР".
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