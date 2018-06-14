Хоч конем грай: у мережі показали свіжі фото порожніх пляжів Криму

У мережі показали свіжі фото порожніх пляжів в анексованому Криму.

Знімки виставлені на сторінці блогера "RoksolanaToday&Крим" у Twitter.

"Алушта, Рибаче. Прямо зараз. Трошки далеко від моста просто", - йдеться в коментарі.

Також показані фото пляжів Берегового поблизу Феодосії та Нового світу, де справи йдуть не краще.

Нове світло

Дуже в сторону від моста просто pic.twitter.com/jSQzeiMOhd - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р

Нове світло

Черги, не проштовхнутися pic.twitter.com/7f9XExhEDb - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р

Берегове - Феодосія

прямо зараз

вебок мізер работает.Не більше 10% вже від кількості 2014 року

Нікому і нема за що обслуговувати pic.twitter.com/Mi0TQfAKUf - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 13 червня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 12 червня, в окупованому Росією Криму були помічені позашляховики з "ЛНР".