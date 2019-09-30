Хлопцеві розірвало селезінку: в Полтаві п'яний поліцейський із битою напав на студентів

У Полтаві двоє нетверезих чоловіків, один із яких – співробітник Національної поліції, напали на двох студентів і випадкову перехожу.

Як повідомив "Цензор.НЕТ", 17-річному студенту Української академії лідерства Максиму Кутняку вони завдали тяжких тілесних ушкоджень, вдаривши бітою. У нього діагностували внутрішню кровотечу і розрив селезінки, яку згодом довелося видалити.

Журналісти з посиланням на керівника академії Романа Тичківского пишуть, що нетвереза компанія ввечері 29 вересня в районі вулиці Небесної Сотні почала бігти за двома студентами, хлопцем і дівчиною.

Ті помітили, що один із них тримає в руках біту і спробували втекти, розділившись. Дівчина встигла сховатися в під'їзді, куди її пустив місцевий житель, проте йому самому довелося бігти, під час чого, за словами Тичківского, чоловік впав і зламав ногу.

"Наш студент, після того, як йому було завдано удару бейсбольною бітою, зміг втекти з місця події. І він стверджує, що в стані шоку біг у сторону філії Академії лідерства. На місці вже викликали швидку, бо студентка, сховавшись у приміщенні, підняла тривогу", – додав керівник академії.

"Після цього нападу ці двоє здійснили ще один напад на місцеву жінку, чоловік якої захистив її за допомогою травматичної зброї, вистріливши попереджувальні постріли в повітря і викликавши патруль", – розповів Тичківський.

Згідно з даними з Єдиного реєстру досудового розслідування, одним із нападників є співробітник Нацполіції Василь Твердохліб. Тичківський заявив, що саме він біг за студентами з бітою.

Документ Цензор.НЕТ

Прес-служба обласної поліції підтвердила останній напад на жінку, заявивши, що особи фігурантів, які спровокували конфлікт, встановлені.

Водночас у повідомленні не вказується, чи був нападник поліцейським. Про постраждалих студентів там також не говориться.

Правоохоронці відкрили два кримінальних провадження – за ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Ілюстрація Newstracker

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі кілька п'яних підлітків напали на чоловіка з сином після словесної перепалки. Конфлікт стався на зупинці та різко перейшов у різанину.

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