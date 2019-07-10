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Хлопцеві 21 рік! Опубліковано фото трагічно загиблого під Гранітним бійця ЗСУ

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Бійцем ЗСУ, загиблим в результаті обстрілу під Гранітним, виявився 21-річний Антон Фака.

Як повідомили в Facebook на сторінці 406-ї бригади, молодший сержант був уродженцем Миколаєва.

"Загинув справжній патріот своєї країни. Командування бригади і товариші щиро співчувають родичам загиблого і, при першій нагоді, обов'язково нагадають його ім'я окупантам", - написано в повідомленні.

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Також журналіст Назар Приходько опублікував в Facebook фото захисника України, розкритикувавши главу Донецької ОДА Павла Кириленка за таємну поїздку на лінію фронту.

Антон Фака

Антон Фака

Facebook Назара Приходько

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі поблизу населеного пункту Водяне російські окупанти обстріляли санітарне авто ООС. Внаслідок двоє українських військових медиків загинули, один отримав поранення.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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