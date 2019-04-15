"Хизувався зі зброєю в руках": на Донбасі впіймали небезпечного терориста "ДНР"

У Слов'янську загальною міжвідомчою групою співробітників Держприкордонслужби та СБУ зі складу Об'єднаних сил був затриманий терорист "ДНР", який воював на Донбасі проти України.
Про це на сторінці в Facebook повідомляє прес-служба ООС. Уточнюється, що збір відомостей і документування участі бойовика у терористичній організації тривало протягом року.
Відомо, що уродженець Донецька входив до керованого РФ незаконного збройного формування "Гром", який дислокувався в місті Харцизьк і був створений російськими кураторами одним із перших на тимчасово окупованій території України.
facebook.com/pressjfo.news
facebook.com/pressjfo.news
До війни затриманий займався підприємницькою діяльністю, а з початком бойових дій, за його словами, його нібито змусили приєднатися до НЗФ проросійські бойовики.
"Втім, це не завадило йому хизуватися належністю до злочинного угрупування, демонструючи в соцмережах фото зі зброєю в руках", – йдеться в повідомленні прес-служби ООС.
Чоловікові оголошено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 КК (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Матеріали досудового розслідування направлено до суду.
Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на кордоні з анексованим українським Кримом прикордонники затримали бойовика "ЛНР", який раніше служив під керівництвом ліквідованого терориста Михайла Толстих (Гіві).
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