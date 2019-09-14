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15 вересня • оновлено в 00:47
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"Херой Дирляндії": "ДНР" оголосила в розшук небезпечного терориста

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Так зване Міністерство внутрішніх справ "ДНР" оголосило в розшук терориста "республіки" за підозрою в убивстві.

Йдеться про Івана Івановова, уродженця російського Краснодарського Краю, який жив у Горлівці (Донецька область), повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер Збройних Сил України Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

Відомо, що чоловік воював проти України в 3-й окремій мотострілковій бригаді "ДНР" "Беркут".

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Ілюстрація. Терористи на Донбасі

Ілюстрація. Терористи на Донбасі

joinfo.ua

"Іванов Іван (прямо споконвічно скрепне) в 3 ОМСБр спокійненько на посаді командира відділення розвідки, а потім бац, і братушані в розшук за вбивство подали. Ось такі вони, херої Дирляндії", – написав Штефан.

"Скоро казочці буде кінець, як завжди відмінусують при затриманні", – додав він.

Іван Іванов

Іван Іванов

Миротворець

"Херой Дирляндії": "ДНР" оголосила в розшук небезпечного терориста

Скріншот

"Херой Дирляндії": "ДНР" оголосила в розшук небезпечного терориста

Скріншот

"Херой Дирляндії": "ДНР" оголосила в розшук небезпечного терориста

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава угруповання "ДНР" Денис Пушилін заявив, що вважає "ідеальним варіантом" входження окремих районів Донецької та Луганської областей до складу Росії на правах федеративного (федерального) округу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР терористи "ДНР" Новини ДНР Новини ЛНР Новини Донбасу фотографии
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