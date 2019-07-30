"Халат із Барабашово або за всі гроші світу?" Сукня "слуги народу" викликала палкі суперечки в мережі

У Трускавці, де проходить навчання кандидатів у нардепи від "Слуга народу", зняли майбутнього депутата в сукні відомого бренду.

Вбрання Versace миколаївчанки Ірини Аллахвердієвої, яка була №116 у списку від президентської партії, помітив та виклав у Facebook політичний експерт і блогер Михайло Шнайдер.

"Нічого незвичайного. Просто новоспечена "Слуга народу" на навчанні в Трускавці... в халаті Versace... вартістю, яка дорівнює річній пенсії простого українського пенсіонера", — написав він.

У коментарях до посту розгорілася палка дискусія. Користувачі знайшли подібний одяг на сайті бренду, однак, його ціна не перевищує 300 євро. Багато пишуть, що це може бути і зовсім підробка або подарунок.

Ірина Аллахвердієва Facebook Михайло Шнайдер

Facebook Ірини Ірина Аллахвердієвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли скандальні фото з навчання "слуг" у Трускавці, де вони вивчають діяльність своїх попередників-нардепів.

Нагадаємо: майбутні депутати від президентської партії 28 липня приїхали до Трускавця, де для них заплановано тренінг. З вокзалу їх на автобусах розвезли до готелів. Проживати вони будуть в найдорожчих готелях – "Ріксос" та "Женева".

Водночас стало відомо, що приблизно 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання. Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України.

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