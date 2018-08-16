Хакери виклали "плани Києва" щодо радіоактивного отруєння Донбасу

Російські хакери з організації "КіберБеркут" стверджують, що Об'єднані сили на Донбасі нібито готують "теракт із застосуванням радіоактивних речовин".
Як повідомляється на сайті хакерів, можливі диверсанти "планують заразити відходами воду в каналі Сіверський Донець-Донбас", з якого йде забір води до Південно-Донбаського водоходу.
Після "зараження води", йдеться у заяві "КіберБеркута", буде розгорнуто активну інформаційну кампанію України та країн Заходу проти Донецька і Луганська, а також Росії.
"Наприклад, їх звинуватять у забрудненні регіону радіацією, порушенні міжнародного законодавства, нездатності забезпечити екологічну безпеку тощо, з усіма наслідками, що випливають", - йдеться у повідомленні.
Хакери зазначають, що для операції спецназівці нібито отримали контейнер з радіоактивними речовинами із закритого могильника Вакуленчук у Житомирській області. Зазначається, що цей об'єкт перебуває у 15-18 кілометрах від 142-го центру Сил спеціальної операції, де з 2017 року "диверсанти" нібито проходять спецпідготовку під керівництвом американських інструкторів.
В "КіберБеркут" також припустили, що "куратор" акції - засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс, який прилітав у розташування 142-го центру у квітні цього року.
На підтвердження своєї гіпотези хакери навели знімок нібито листа командувача ССО Ігоря Луньова на ім'я першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Колесника з проханням допустити Прінса на військовий об'єкт.
Також хакери запевняють, що над "проектом" працюють 14 американських інструкторів.
Нагадаємо, раніше засновник "Українських кібервійськ", хакер Євген Докукін заблокував рахунки терористів, які воюють на Донбасі. Всього, починаючи з 2014 року, були заблоковані 21 млн доларів на 490 рахунках.
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