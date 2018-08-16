Хакери виклали "плани Києва" щодо радіоактивного отруєння Донбасу

Російські хакери з організації "КіберБеркут" стверджують, що Об'єднані сили на Донбасі нібито готують "теракт із застосуванням радіоактивних речовин".

Як повідомляється на сайті хакерів, можливі диверсанти "планують заразити відходами воду в каналі Сіверський Донець-Донбас", з якого йде забір води до Південно-Донбаського водоходу.

Після "зараження води", йдеться у заяві "КіберБеркута", буде розгорнуто активну інформаційну кампанію України та країн Заходу проти Донецька і Луганська, а також Росії.

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"Наприклад, їх звинуватять у забрудненні регіону радіацією, порушенні міжнародного законодавства, нездатності забезпечити екологічну безпеку тощо, з усіма наслідками, що випливають", - йдеться у повідомленні.

Хакери зазначають, що для операції спецназівці нібито отримали контейнер з радіоактивними речовинами із закритого могильника Вакуленчук у Житомирській області. Зазначається, що цей об'єкт перебуває у 15-18 кілометрах від 142-го центру Сил спеціальної операції, де з 2017 року "диверсанти" нібито проходять спецпідготовку під керівництвом американських інструкторів.

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В "КіберБеркут" також припустили, що "куратор" акції - засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс, який прилітав у розташування 142-го центру у квітні цього року.

На підтвердження своєї гіпотези хакери навели знімок нібито листа командувача ССО Ігоря Луньова на ім'я першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Колесника з проханням допустити Прінса на військовий об'єкт.

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Також хакери запевняють, що над "проектом" працюють 14 американських інструкторів.

Нагадаємо, раніше засновник "Українських кібервійськ", хакер Євген Докукін заблокував рахунки терористів, які воюють на Донбасі. Всього, починаючи з 2014 року, були заблоковані 21 млн доларів на 490 рахунках.