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Хакери виклали "плани Києва" щодо радіоактивного отруєння Донбасу

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Російські хакери з організації "КіберБеркут" стверджують, що Об'єднані сили на Донбасі нібито готують "теракт із застосуванням радіоактивних речовин".

Як повідомляється на сайті хакерів, можливі диверсанти "планують заразити відходами воду в каналі Сіверський Донець-Донбас", з якого йде забір води до Південно-Донбаського водоходу.

Після "зараження води", йдеться у заяві "КіберБеркута", буде розгорнуто активну інформаційну кампанію України та країн Заходу проти Донецька і Луганська, а також Росії.

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"Наприклад, їх звинуватять у забрудненні регіону радіацією, порушенні міжнародного законодавства, нездатності забезпечити екологічну безпеку тощо, з усіма наслідками, що випливають", - йдеться у повідомленні.

Хакери зазначають, що для операції спецназівці нібито отримали контейнер з радіоактивними речовинами із закритого могильника Вакуленчук у Житомирській області. Зазначається, що цей об'єкт перебуває у 15-18 кілометрах від 142-го центру Сил спеціальної операції, де з 2017 року "диверсанти" нібито проходять спецпідготовку під керівництвом американських інструкторів.

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В "КіберБеркут" також припустили, що "куратор" акції - засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс, який прилітав у розташування 142-го центру у квітні цього року.

На підтвердження своєї гіпотези хакери навели знімок нібито листа командувача ССО Ігоря Луньова на ім'я першого заступника начальника Генерального штабу ЗСУ Ігоря Колесника з проханням допустити Прінса на військовий об'єкт.

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Також хакери запевняють, що над "проектом" працюють 14 американських інструкторів.

Нагадаємо, раніше засновник "Українських кібервійськ", хакер Євген Докукін заблокував рахунки терористів, які воюють на Донбасі. Всього, починаючи з 2014 року, були заблоковані 21 млн доларів на 490 рахунках.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
Это значит, что шахта, которую они затоптли, где в советах взорвали ядерную бомбу начала давать радиацию. А эти гомики делают как обычно. Вата сожрет. Но дело их. Во что бы они не верили, а свой край своими руками превратили в ядерный могильник.
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